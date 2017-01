"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învăţământului

"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învățământului

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Art. 107. (1) Unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, postliceal, precum și instituțiile de învățământ pentru formarea inițială și continuă a personalului în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, care nu au în proprietate terenuri agricole, primesc în administrare, pentru constituirea lotului didactic experimental sau a terenurilor de instrucție specifică, ori pentru amenajarea de poligoane, în echivalent arabil, o suprafață de 1 ha pentru școlile primare, 2 ha pentru școlile gimnaziale, 3 ha pentru liceele militare, de ordine și securitate publică, minimum 5 ha pentru unitățile de învățământ terțiar non universitar și militar/ordine și securitate publica și minimum 15 ha pentru unitățile de învățământ liceal cu profil agricol, agro-montan și silvic, în echivalent arabil. TITLUL VIII ADMINISTRAREA ȘI FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR Art. 111. Sursele de finanțare ale unităților de învățământ sunt bugetul de stat, bugetele locale și veniturile constituite la nivelul unității de învățământ din activități proprii, din contribuții ale unor membrii ai comunității și ale agenților economici sub formă de subvenții, donații, sponsorizări, precum și din accesarea unor programe cu finanțare externă sau de la nivel național. Art. 112. În învățământul obligatoriu, fondul stabilit pentru finanțarea de bază ce revine pe elev se alocă și unităților de învățământ particular și confesional. Art. 113. (1) Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde: finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea compensatorie. Art. 115. (1) Finanțarea de bază, complementară și compensatorie a unităților de învățământ se asigură pe bază de contract, încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și ordonatorul principal de credite. Contractul se încheie în maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului local. Conținutul, în forma tipizată a contractului de finanțare, va fi stabilit de Ministerul Educației și ministerul finanțelor, prin ordin comun. Art. 121. Bugetul total pentru educație se asigură din fonduri publice, în limita a cel puțin 6% din produsul intern brut, cu o creștere anuală permanentă a alocațiilor bugetare, în concordanță cu următoarele cerințe: a) considerarea dezvoltării învățământului ca o prioritate naționala, pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internaționale; b) profesionalizarea resurselor umane în concordantă cu diversitatea pieței muncii. (va urma)