"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învăţământului

"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învățământului

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

TITLUL VI RESURSE UMANE. PERSONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT. ELEVI Art. 103. (1) În fiecare unitate de învățământ de stat și particular se constituie consiliul elevilor format din liderii elevilor de la fiecare clasă. (2) La nivelul județului se constituie Consiliul Județean al Elevilor din delegații consiliilor elevilor de la nivelul unităților de învățământ, iar la nivel național, Consiliul Național al Elevilor din delegații consiliilor județene ale elevilor. (3) Consiliile menționate la alin.(1) și (2) au rol consultativ și funcționează pe baza unui regulament elaborat de Consiliul Național al Elevilor și aprobat prin ordin al ministrului educației. Art. 104. (1) Efectivele de elevi la clasă se stabilesc de consiliul de administrație al unității de învățământ, în așa fel încât să fie asigurate condițiile materiale prevăzute de normativele în vigoare și atingerea standardelor de calitate și se vor publica la începutul anului școlar. a) Activitățile educative în învățământul antepreșcolar se organizează în grupe care cuprind, în medie, 10 copii, dar nu mai mult de 15. b) În învățământul preșcolar, grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai mult de 20. c) Clasa de elevi din învățământul primar cuprinde, în medie 20 elevi, dar nu mai mult de 24 elevi. d) În învățământul gimnazial clasa de elevi cuprinde în medie un număr de 24 elevi, dar nu mai mult de 26 elevi. e) În învățământul liceal și terțiar non universitar clasa de elevi cuprinde în medie un număr de 24 elevi, dar nu mai mult de 26 elevi. f) În învățământul profesional și tehnic pregătirea practică realizată prin laborator și stagiile de instruire practică desfășurate în atelierele școală se organizează pe grupe de elevi. Grupa de elevi cuprinde în medie un număr de 12 elevi, dar nu mai mult de 14. g) Pentru facilitarea dobândirii competențelor de comunicare în limbi moderne, activitatea la clasă se organizează pe grupe de elevi. Grupa de elevi cuprinde în medie un număr de 12 elevi, dar nu mai mult de 14. (2) Excepțiile de la efectivele de preșcolari/elevi menționate la alineatul (1) și efectivele de preșcolari/elevi pentru învățământul pentru copii cu cerințe educaționale speciale, sunt aprobate de direcțiile județene/a municipiului București pentru învățământul preuniversitar. (Va urma)