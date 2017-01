"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învăţământului

"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învățământului

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Art. 80. (3) Pentru învățământul liceal filiera tehnologică, atât pentru ruta de profesionalizare directă cât și pentru cea de profesionalizare progresivă componenta la decizia școlii a curriculumului național, numită în acest caz curriculum în dezvoltare locală, se elaborează în colaborare cu partenerii sociali, conform unei metodologii-cadru elaborată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (4) Planurile-cadru pentru învățământul teologic și programele școlare pentru disciplina Religie sunt elaborate în colaborare cu reprezentanții desemnați de fiecare cult în parte, sub coordonarea Consiliului Național pentru Curriculum. (5) Planurile-cadru pentru învățământul liceal și terțiar non-universitar militar și pentru cel de ordine și siguranță publică, precum și programele școlare de specialitate sunt elaborate în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul de Justiție, serviciile române de informații și cu alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, al ordinii publice și al siguranței naționale, sub coordonarea Centrului Național pentru Curriculum. (6) Învățământul special și special integrat dispune de planuri de învățământ, programe școlare alternative învățământului de masă, precum și de manuale școlare și auxiliare curriculare specifice, elaborate în funcție de tipul și gradul dizabilității, pe baza unor metodologii specifice și aprobate de către Ministerul Educației. Curriculumul pentru învățământul special și special integrat este adaptat tipurilor și gradelor de dizabilitate și este avizat de Consiliul Național pentru Curriculum. (7) În cazul alternativelor educaționale și al învățământului particular, planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate de reprezentanții acestora și sunt avizate de către Consiliul Național pentru Curriculum. Art. 81. (1) În unitățile de învățământ preuniversitar se utilizează manuale școlare aprobate de Ministerul Educației printr-o metodologie specifică. Manualele școlare se elaborează și se evaluează pe baza programelor școlare aprobate de Ministerul Educației. Cadrele didactice au libertatea de a selecta și recomanda elevilor, un anumit manual școlar, din lista celor aprobate de Ministerul Educației, pentru a fi utilizat în procesul didactic. (2) Ghidurile metodologice, auxiliarele curriculare și pachetele educaționale utilizate în învățământul preuniversitar ca elemente suport în procesul de predare-învățare-evaluare sunt avizate de către Ministerul Educației. Art. 82. La sfârșitul fiecărui ciclu curricular, Ministerul Educației poate organiza evaluări pe baza standardelor naționale, după o metodologie proprie. Evaluările vor fi stabilite la începutul ciclului curricular. (va urma)