"Cu preţul vieţii marinarilor români", o carte scrisă cu suflet şi cu patimă

"Cu prețul vieții marinarilor români", o carte scrisă cu suflet și cu patimă

La Seaman’s Club Constanța a fost lansat un nou volum sub semnătura cunoscutului jurnalist și scriitor constănțean Ion Tița-Călin, „Cu prețul vieții marinarilor români”, o carte ce înglobează numeroase articole despre navigatori și suferințele acestora. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, a fost lansat și primul număr al revistei „Cap Compas”, marca Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN), o revistă gratuită, cu apariție trimestrială.„Sperăm ca revista să fie un jalon, un punct de reper, pentru navigatorii români. Pe lângă acest proiect, prezentăm un volum special, în paginile căruia, cititorii vor găsi lucruri care s-au întâmplat în anii ’94 - ’97, cu oameni, personaje și nave din perioada aceea, extrem de importantă pentru navigatorii români. Îi mulțumim domnului Ion Tița-Călin că a reușit să întocmească acest volum, cu un efort deosebit, deoarece aceste articole au fost culese manual, din numerele ziarului «Cuget Liber», pentru că pe vremea aceea nu exista această transpunere a publicațiilor în format electronic”, a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele SLN.La eveniment au participat reprezentanți ai Autorității Navale Române (ANR), ai Administrației Porturilor Maritime, ai Admi-nistrației Canalelor Navigabile, ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, ai mai multor Companii de Crewing, ai Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), membri ai Clubului Umoriștilor, precum și folkistul Laurențiu Marinescu.„Sectorul marinăresc este apropiat sufletului meu, iar aceste volume dedicate navigatorilor au o valoare sentimentală deosebită pentru mine. În cele două volume ale cărții «Cine îi apără pe lupii de mare», am prezentat încercările teribile prin care au trecut navigatorii români și cei din zona Mării Negre în perioada 2000 - 2014. Cartea de față, «Cu prețul vieții marinarilor români», este o cronică a evenimentelor petrecute în flota românească între anii 1994 - 1997. Este perioada acutizării crizei din shipping-ul românesc. Atunci a început să fie tot mai evident faptul că trecerea flotei comerciale din administrarea Ministerului Transporturilor în cea a Fondului Proprietății de Stat a fost o decizie politică cu efecte catastrofale și că «experimentul» shipping-ului privat este sortit eșecului. A fost o epocă a dramelor și tragediilor navale, în care navigatorii români au plătit cu locurile de muncă, cu sănătatea și viața pentru indiferența, nepriceperea și reaua credință a autorităților, armatorilor de stat și operatorilor privați”, a menționat colegul nostru, jurnalistul și scriitorul Ion Tița-Călin.O nouă carte sub egida Editurii „Dobrogea“Volumul „Cu prețul vieții marinarilor români” a văzut lumina tiparului în cadrul Tipografiei Cuget Liber, sub egida Editurii „Dobrogea”.Editura DOBROGEA editează și tipărește cărți beletristice și din varii domenii de activitate, carte școlară și universitară, carte științifică. La acestea se adaugă reviste, broșuri, albume, cataloage, topuri, ghiduri. Este autorizată să acorde numere ISBN și ISSN, respectând Legea Dreptului de Autor.Editura DOBROGEA este membră a Uniunii Editorilor din România, inclusă în Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România, fiind astfel acre-ditată să editeze și să tipărească și manuale școlare, conform Programelor școlare aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și carte de cultură pentru tineret.Datorită apariției la Editura DOBROGEA a numeroase cărți de referință, științifice și cărți de studiu în diverse domenii univer-sitare, este recunoscută de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS).A participat la toate edițiile Salonului Național (devenit Internațional) de Carte „OVIDIUS”, din Constanța, la Târgul de Carte Școlară „GAUDEAMUS“ și Târgul de Presă și Tipărituri PRINT SHOW din București.Pentru modul în care se prezintă lucrările grafic și din punct de vedere al conținutului editura a obținut diplome și premii la saloane naționale și internaționale de carte.