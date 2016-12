Cu porţile închise! Şcolile constănţene, transformate în "buncăre blindate"

Cu porțile închise! Școlile constănțene, transformate în "buncăre blindate"

Dacă, până în 89, generații întregi de elevi au copilărit în curtea școlii, simțindu-se astfel mai aproape chiar și în timpul liber de locul unde trăiau cele mai mari emoții când se deschidea catalogul, acum, reformarea proastă pe care a cunoscut-o învățământula transformat școlile în adevărate bastioane.Se introduc în programa școlară tot soiul de ore de educație pentru alimentație sănătoasă, dar, în realitate, asistăm la o creștere agravantă a procentului la obezitate infantilă, tocmai din cauza absenței unui spațiu în care copiii să-și consume energia bătând pur și simplu mingea.Inițial, am crezut că interdicția de a nu permite accesul elevilor, în afara orelor de curs, pe spațiul din curtea școlii aparține Inspectoratului Școlar Județean Con-stanța. Prof. Dragoș Octavian Ciucan, inspector școlar de specialitate pentru educație fizică și sport, avea să ne lămurească.„Fiecare instituție de învățământ și-a stabilit propriul Regulament intern, în baza căruia se permit sau se interzic anumite chestiuni. E adevărat că în curtea școlii am copilărit cei mai mulți dintre noi, dar acum situația s-a schimbat. Cel mai probabil, doar acolo unde terenul nu este împrejmuit nici accesul nu poate fi îngrădit!”, a declarat prof. Ciucan.„Noi eram altfel de copii!“ Am supus atenției câtorva directori de școli constănțene aceeași întrebare, având în vedere că se apropie vacanța: Veți permite accesul elevilor în curte? Prof. Iuliana Marcoșanu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu”, instituție de pe băncile căreia ies generații de sportivi, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că o parte din teren, fiind închiriată de cei care dețin balonul gonflabil, a fost încuiată cu lacătul. „Am avut o perioadă în care accesul era liber și am avut numai stricăciuni. Dacă, la parter, avem grilaje și geamurile sunt protejate, ne-am trezit cu geamuri sparte și la etajele I sau II. La anexa unde funcționează grădinița avem montate aparatele de aer condiționat și ne temem ca nu cumva din cauza unei lovituri mai puternice să cadă cuiva în cap, că atâta ne trebuie. Am găsit coșurile de baschet dărâmate, tencuială de asemenea. Mai mult strică…”, a conchis prof. Marcoșanu.De aceeași părere a fost și prof. Daniela Badea, directorul Școlii nr. 29 „Mihail Viteazu”. „Ei nu vin să se joace, ci mai mult strică. Noi cu spartul geamurilor suntem disperați, mai ales că un geam termopan costă peste 200 lei. Într-adevăr, în copilăria noastră nu spărgeam în dușmănie geamurile școlilor, nu scriam pe pereți și nu produceam atâtea stricăciuni”, a adăugat prof. Badea. O altă instituție cu o curte generoasă este și Școala nr. 12 „B. P. Hașdeu”. Aici directoarea Laura Popa a fost categorică: „Conform metodologiei, este spațiul școlii, asigurat cu pază și nu este deschis publicului!”.La polul opus se află opinia managerului Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai, care a declarat că niciodată nu s-au produs stricăciuni în curtea instituției pe care o conduce. „E drept că activitatea noastră nici nu ne permite să punem lacăt porților, dar eu consider că școala este a comunității. Au fost transformate unitățile de învățământ în niște buncăre super blindate. Noi nu am avut stricăciuni poate și pentru că la vechea Școală 34 au terminat generații de actuali părinți care vin vara, mai ales, cu copiii lor și astfel totul este sub control”, a mai spus directorul Szemerjai.Din păcate, la faptul că nu există săli de sport în care să se desfășoare orele de educație fizică se adaugă și această interdicție semi-justificată. Până la urmă, și directorii au dreptate să se teamă de invocatele stricăciuni pe care ar fi obligați să le suporte dintr-un buget și așa vai de el, dar nici copiii nu merită să crească jucând fotbal și alte sporturi pe smartphone…