Cu fiţuicile în sutien şi cu frica în sân, au dat de greu la matematică

Bacalaureat 2015

Cu fițuicile în sutien și cu frica în sân, au dat de greu la matematică

Dacă la prima probă scrisă, de la limba și literatura română, am văzut la ieșire și candidați țopăind de fericire, ieri lucrurile au stat altfel, atât subiectele de la matematică, dar și cele de la istorie fiind cu… dichis.La Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza”, primii candidați care au ieșit de la examen, încă de pe la ora 11, afirmau că au avut șansa de a le pica subiectele din varianta M2. Ceilalți, care au avut ghinionul să aibă de rezolvat varianta M1 se strânseseră în grupuri în curtea liceului și se declarau… învinși de formule. Pe una dintre eleve am surprins-o scoțându-și din sutien un teanc de fițuici. „Fată, m-a speriat aia când a zis că ne controlează în buzunare și le-am băgat repede în sutien că doar nu era să mă controleze și acolo!”. Moment în care dintr-o altă gașcă am auzit altă remarcă: „La limba română am avut noroc de o comisie beton, da de data asta să fie al naibii dacă m-a lăsat să mișc stânga-dreapta. Trebuia să stăm înlemniți în bănci ca momâile!”.Într-un alt grup, în care se adunaseră toți cei care au avut de susținut proba la istorie, se vorbea despre subiectul III ca având un grad de dificultate ridicat, fiind vorba despre Evul Mediu. „Da’ care dracu’ sunt alea practici totalitariste? Comunismul? Socialismul?”, a venit repede întrebarea unei alte candidate supărate.S-ar părea însă, că toți auziseră de acel candidat care adormise pur și simplu cu capul pe bancă și fusese trezit de ștampila pe care trebuiau să o aplice membrii comisiei după sigilarea lucrărilor. „Cum naiba să faci așa ceva băi, în timpul examenului? Ăsta chiar e de porc!”, remarca una dintre fete.Tot nu se învață minteȘi ca să fie tacâmul complet, tot la Colegiul Tehnic de Marină a fost surprins și un candidat cu telefonul în buzunar, motiv pentru a fi eliminat din examen. Precizăm că aici susțin examenul 387 de candidați provenind din cinci unități de învățământ, respectiv Liceul Tehno-logic Topraisar, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, Liceul Tehnologic de Cooperație Constanța, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” și liceul gazdă.De asemenea, una dintre candidatele care ar fi trebuit să susțină probele în centrul de examen la Colegiul Tehnic „Tomis”, provenind de la Colegiul Agricol Poarta Albă, a avut parte de o comisie specială la spital, fiind internată ca suspectă de hepatită.Cine corectează lucrările de la BacLucrările scrise ale candidaților la bacalaureat vor fi corectate în alte județe decât cele în care se susține examenul, măsura fiind luată, prin ordin de ministru, cu puțin timp înainte de susținerea probelor.Astfel, potrivit ordinului ministrului Educației din 23 iunie, publicat o zi mai târziu în Monitorul Oficial, în sesiunile examenului de bacalaureat din acest an, evaluarea inițială a lucrărilor scrise ale candidaților dintr-un județ sau din municipiul București se realizează în alt județ, care va fi stabilit de Comisia Națională de Bacalaureat.Transportul lucrărilor scrise dintr-un județ în cel desemnat și aducerea lor înapoi, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Națională de Bacalaureat.Absolvenții de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor; au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.Examenul național de bacalaureat se încheie mâine, cu proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor va avea loc marți, 7 iulie, până la ora 12, iar depunerea contestațiilor, în aceeași zi, între orele 12 -16. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 10 iulie.