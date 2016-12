Cu ce s-au ales elevii dintr-o săptămână de "Şcoală Altfel"

1

...sa stii mai multe, sa fii mai bun...sau... arta de a ne fura caciula...

...complicata treaba! ...traim intr-un soi de complicitate colectiva, bolnavicioasa, hidoasa, fara speranta, in care zi de zi inventam tot felul de moto-uri din care iese multa zarva, mult fum, galagie, dar nimic, sau prea putin pentru sufletul nostru, pentru aducerea noastra pe calea cea buna. La fel si cu saptamana asta....multa galagie, fum cat cuprinde, atat de mult, incat orice miscare prin scoli parea o veritabila olimpiada interplanetara....in schimb, bietii copii nu s-au ales cu mare lucru...Sa nu micsoram lucrurile bune, pentru ca au fost....le-am vazut si auzit cu totii. Dar...marea masa a elevilor, a scolilor....au trait un preludiu al vacantei de primavara...activitatile au fost facultative atat pentru elevi cat si pentru profesori....am vazut scoli in care planificarea activitatilor s-a facut luni si marti...altele in care joi sau vineri elevii inca nu stiau ce vor face....pentru ca activitatile trecute pe o planificare anterioara au fost, asa, de ochii lumii....cum se planifica pe vremuri cincinalul in patru ani si jumatate....Asa ca, haideti sa nu ne mai imbatam cu apa rece...astfel de activitati trebuie sa faca parte din strategia educativa lunara sau saptamanala a colectivelor de elevi. Noi le stabilim o data pe an si nici atunci nu o facem ca lumea...Strategia educatiei nationale trebuie sa fie permanenta si sa cuprinda astfel de activitati in programul de invatamant nu asa, la inceput de vacanta si de ochii lumii...trebuie sa cultive toate domeniile in mod organizat si obligatoriu, nu la latitudinea profesorului diriginte...O iesire la iarba verde, chipurile pentru igienizare, care se transforma intr-un meci de fotbal nu inseamna mare lucru...o vizita la un muzeu sau o excursie in care nu se urmaresc anumite obiective se trransforma intr-um mod mai mult sau mai putin placut de petrecere a timpului liber....cam asta s-a facut in saptamana asta....Acum am sa va spun ce o sa urmeze: ISJ-ul o sa ceara raportari. Directorii se vor asterne pe scris si o sa insire vrute si nevrute stampilate si parafate, capsate, indosariate, infoliate....Ministerul va primi de la inspectorate alte rapoarte ordonate cu activitatile visate, grafice, procente, scheme....totul va semana cu bancul de pe vremea lui Nea Nicu cu....scoafa CAP-ului care a facut un purcelus amenic dar la urechile Sefului mare a ajuns din raportare in raportare vestea ca de fapt ...sunt 12. ...Siti ce a zis acesta, nu?...unul merge la export, si ceilalti 11 ii dati poporului sa-i manance!...Asa o sa facem si noi cu activitatile din saptamana asta!...de fapt cu apucaturile astea am ramas din vremurile trecute....complicata situatie si...fara iesire...doar daca la conducerea ministerului va veni un neamt!...sa ne invete cum trebuie sa aranjam sistemul...pe ce principii...pe ce valori.... Pana una alta le spun elevilor ca nu trebuie sa astepte prea mult de la scoala. Viitorul lor este deja in mainile lor si ale parintilor lor....atentie ce fac si cum fac.....scoala nu ii mai poate ajuta decat in mica masura ca sa-si implineasca drumul in viata asa cum doresc ei....ca sa ajungi in viata ceea ce iti doresti de mic, a devenit un lux pe care nu si-l mai permite multa lume....iar scoala nu te mai ajuta...din pacate....