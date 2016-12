Cu ce noutăţi se deschide anul universitar la Constanţa

Cu ce noutăți se deschide anul universitar la Constanța

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, în cele trei mari centre academice de stat ale Constanței, respectiv Universitatea „Ovidius“, Universitatea Maritimă Constanța și Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ vor avea loc festivități de deschidere ale noului an universitar 2011-2012.În timp ce la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cursurile vor fi frecventate, în acest an universitar, de aproximativ 1.800 de studenți, în cadrul celor zece programe de studii de licență și trei programe de masterat acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, la Universitatea Maritimă Constanța sunt înmatriculați 7.000 de studenți, din care 800 în anul I.La Universitatea „Ovidius”, numărul de studenți este sensibil egal cu cel de anul trecut, respectiv 21.000, în ciuda dezastrului de la bacalaureat.Structura noului an universitarChiar dacă astăzi este prima zi, ne permitem să vorbim și de prima vacanță, care va începe pe 24 decembrie 2011 și se va termina pe 8 ianuarie 2012. Pe 1 decembrie 2011 va fi o zi de respiro, cu ocazia Zilei Naționale, declarată zi liberă prin Codul Muncii. După vacanța de iarnă, vin două săptămâni de activitate didactică, trei săptămâni de examene, începând cu 23 ianuarie 2012, și din 13 februarie 2012 o săptămână de vacanță.Semestrul II începe pe 20 fe-bruarie 2012, iar după opt săptămâni de cursuri vine o săptămână de vacanță de Paști. Pe 23 aprilie 2012 se reia activitatea didactică, până pe 5 iunie când începe sesiunea de examene. S-au mai structurat două zile libere totuși, pe 1 mai 2012 și pe 4 iunie 2012, de Rusalii. Între 25 iunie 2012 și 8 iulie 2012 sunt prevăzute două săptămâni de practică. Sesiunea de toamnă a examenelor este prevăzută între 5 și 24 septembrie 2012.Pentru anii terminali, structura semestrului II este ușor mo-dificată, în sensul că între 21 mai 2012 și 3 iunie 2012 este prevăzută o sesiune de două săptămâni de examene, iar pentru restanțe și măriri studenții sunt așteptați între 5 și 10 iunie 2012. 11-17 iunie se pregătesc examenele de licență, iar din 18 iunie și până pe 20 iulie are loc sesiunea de finalizare a studiilor universitare.Un cămin nou-nouț pentru studenții ovidieni În amfiteatrul S22, joi, 29 septembrie, a avut loc ședința publică de repartizare a studenților ovidieni în cele 1.400 locuri de cazare. Aici se adaugă și locurile din hotelul BTT cu care s-a încheiat un protocol până la 31 mai 2012, un loc într-o cameră cu televizor și frigider ajungând la 300 lei, în timp ce în restul căminelor este de 250 lei.În luna noiembrie, însă, urmează a fi inaugurat un cămin nou-nouț în Faleză Nord.