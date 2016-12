Cu ce lansări de carte vine Târgul GAUDEAMUS

Aflat la cea de-a VI-a ediție, Târgul GAUDEAMUS găzduiește vineri, de la ora 17,30, în cortul amplasat în vecinătatea City Park Mall, lansarea romanului „Urme pe oglinda apei, volumul I”, autor Constantin Costache, ai cărei invitați vor fi membrii filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor Români, Angelo Mitchievici, Ovidiu Dunăreanu. De la ora 19, va urma lansarea volumelor: „Mircea Voievodul Velelor”, album aniversar Bricul Mircea; „Vizita Țarului Nicolae al II-lea la Constanța. 100 de ani de la eveniment”, autori Gabriel Nicolae și Marian Moșneagu.Sâmbătă, 16 august, de la ora 18, tot Editura Ex Ponto va lansa volumele de versuri „Raze postume”, autor Paul Sârbu și „Poeme de seară”, autor Ana Ardeleanu, după care este programat un moment liric pregătit de Clubul Solteris Mangalia 21.Duminică, 17 august, de la ora 18, Editura Ex Ponto revine, cu lansarea volumelor de literatură umoristică: „9,81 mČ” - versuri, autor Constantin Iordan și „Codul lui Dabranci” - roman, autor Dumitru Mihăilescu. A patra seară de târg va fi încheiată de membrii Clubului Umoriștilor din Constanța, care vor oferi un moment de destindere.Luni, 18 august, în ultima zi de târg, de la ora 17, Radio România va extrage câștigătorul Tombolei Gaudeamus, iar de la ora 17,30, Editura CECCAR va avea invitați contabili profesioniști, stagiarii pentru ACCES la profesia contabilă, candidați examen ACCES stagiu, economiști, cu prilejul unei lansări de carte.De la ora 18, este programată decernarea premiilor Târgului GAUDEAMUS.