Cu cât este plătit un profesor pentru a corecta „perlele“ de la BAC

Printr-un ordin de ministru semnat și datat 7 iunie 2013, Remus Pricopie a decis, cu rigurozitate, cuantumul plăților pentru fiecare cadru didactic implicat în examenele naționale.Președinții comisiilor organizate în unitățile de învățământ pentru evaluarea națională primesc 210 lei, fiecare membru câte 179 lei, iar asistenții - 24 lei/zi. Președintele comisiei de contestații de până la 1.000 de candidați primește 483 lei, iar peste 1.000 - 515 lei, secretarul primește 242 lei, iar profesorul evaluator - 3,7 lei pentru fiecare lucrare corectată.Președintele comisiei de ba-calaureat din centrul de examen primește 483 lei dacă are până în 450 de candidați, respectiv 515 lei dacă sunt peste 450. Vicepre-ședintele, secretarul și membrii primesc fiecare câte 331 lei, iar asistentul 29 lei/zi. Președintele comisiei zonale de evaluare primește 735 lei dacă are până în 1.000 de candidați, respectiv 761 lei dacă are peste 1.000. Profesorul evaluator va primi 4,8 lei pentru fiecare lucrare corectată.Apoi, de-a lungul a două pagini, defalcat, este înșirată remunerația fiecărui profesor pentru probele orale.De asemenea, vor fi decontate și cheltuielile de deplasare în afara localității, ocazionate de participarea personalului didactic la comisii.Un lucru este cert. Comparând cu cât au fost plătite ca-drele didactice anul trecut față de anul acesta, am constatat o creștere sem-nificativă. Spre exemplu, la Bacalaureatul 2012, președintele Comisiei din centrul de examen până la 450 de candidați a primit 400 lei (față de 483 lei acum), iar președintele comisiei zonale de evaluare de până la 1.000 de candidați a primit 600 lei, față de 735 anul acesta. Creșterile sunt la toate capitolele, inclusiv la cel al corectării lucrărilor, respectiv de la 4 lei la 4,8 lei pe lucrare anul acesta.Atașat ordinului de ministru, Direcția resurse umane și salarizare din cadrul MEN a transmis tuturor inspectoratelor că până la data de 14 septembrie vor fi plătite toate cadrele didactice implicate în prima sesiune de examene, urmând ca acele cadre didactice care vor face parte din cea de-a doua sesiune de examene naționale să-și primească banii până la data de 14 noiembrie.În final, se precizează că după data de 14 noiembrie programul Edusal nu va mai permite plata drepturilor salariale pentru personalul care a desfășurat activitatea în cadrul examenelor de admitere, bacalaureat sau titu-larizare ori suplinire.