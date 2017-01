Cu 3800 de lei, student în două ţări: România şi Franţa

Cu 3800 de lei, student în două țări: România și Franța

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius" Constanța, în parteneriat cu Université du Droit et de la Santé Lille 2 Franța, organizează cursuri de Master în „Științe Administrative, Guvernare și Administrație Publică Europeană" - Action Publique, Gouvernance et Administration Europeene. Înscrierile se pot face în perioada 10-24 septembrie la sediul facultății, între orele 9 și 16, anunță un comunicat al Universității „Ovidius". Cursurile de masterat sunt acreditate de MECT și ARACIS în România și sunt aprobate de Ministerul Educației, Învățământului Superior și Cercetării din Franța. Cursul este de patru semestre, iar pentru a urma acest masterat un student român trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 3800 de lei. Taxa de școlarizare se ridică la 3500 de lei și 100 de euro și se poate plăti pe tot parcursul anului universitar, ea incluzând cheltuielile universității române și franceze. În schimbul achitării acestor taxe piperate, studenții se pot mândri însă cu un statut dublu: masteranzi la Universitatea Ovidius Constanța și la Universitatea Lille 2 Franța. Astfel, ei vor primi legitimații de student în ambele țări, vor beneficia de toate drepturile conferite de acest statut atât pe teritoriul României, cât și al Franței. În ceea ce privește admiterea, aceasta se va face pe bază de dosar și interviu pe o tematică ce va fi anunțată din timp, iar cursurile vor începe la 1 octombrie. Cursurile vor fi susținute de profesori francezi și români, specialiști în domeniu din cele două țări. Materialele didactice vor fi puse la dispoziția cursanților în format electronic prin intermediul platformelor de elearning și vor fi însoțite de referințe bibliografice. Toate activitățile didactice (consultații, seminarii, mese rotunde) se vor desfășura în limbile franceză, engleză și română, iar la finalul cursului absolvenții vor primi „Certificate de competență lingvistică".