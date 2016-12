Critici dure la adresa ISJ Constanţa. Isabela Marcu acuză "grupurile de interese"

Critici dure la adresa ISJ Constanța. Isabela Marcu acuză "grupurile de interese"

Numirea unui nou inspector școlar general la Constanța fără intruziune politică, doar pe baza unui concurs ce va avea loc luni, 27 iulie, la Ministerul Educației, a stârnit interesul multora din învățământul constănțean care ne-au propus o serie de interviuri cu candidatele la această funcție.Considerat un moment de maximă importanță pentru viitorul educației de la malul mării, patru dintre candidate, cu excepția prof. Gabriela Bucovală, au considerat onorantă această expunere publică.După ce am cunoscut viziunile manageriale ale prof. Adrian Cristina Oprea și prof. Nicoleta Bercaru, astăzi este rândul prof. Isabela Marcu, titular al Colegiului Tehnic „Virgil Madgearu” din Constanța. Reamintim că prof. Marcu a participat și la concursul pentru funcția de inspector școlar general adjunct.- Care sunt punctele forte ale CV-ului dvs., ce vă recomandă pentru funcția de inspector general?- Ca profesor economist, licența și examenele le-am susținut la Management și marketing, Facultatea de științe economice, din cadrul Academiei de Studii Economice București.Am urmat studiile masterale în cadrul Universității „Ovidius”, Facultatea de științe economice, Administrarea afacerilor în turism, comerț, servicii.Doi ani au fost suficienți să admit că postul de contabil, în cadrul Sucursalei CEC, nu mi-a oferit provocările mentale pe care le-am găsit alături de copii, prin proiectele comunitare, parteneriatele naționale și internaționale, proiectele europene la care am participat.- De ce ați dorit să reveniți în „arena” concursurilor, de data aceasta pentru inspector general?- Mi-a fost dat să cunosc, mai nou, un alt nivel de provocări intelectuale în rândul celor cu funcții de conducere, îndrumare și control, care sunt de profesie inspectori, unii depășind patru-cinci mandate și gradul de rigiditate admis de codul de etică profesională.Că nu există scurtături către un loc în care chiar merită să ajungi, am învățat de la părinți, în special de la tatăl meu, militar de carieră. Gradele și certificatele obținute în urma perfecționării continue în domeniul didacticii managementului și marketingului, în țară și în străinătate, titlurile de șef-catedră, metodist, mi-au permis să-mi valorific la un nivel superior activitatea de cercetare și expertiză în mediul educațional.- Ce priorități aveți în planul dvs. managerial?- Se suferă de o miopie de marketing și nu se văd clar nevoile și dorințele elevilor, profesorilor, agenților economici. Trăim într-un mediu turbulent și ar trebui să ne intereseze nu ce cred inspectorii și alte grupuri de interese, ci criteriile de calitate ale clienților. O dată intrat într-o școală, această decizie afectează în viitor toate elementele de bază ale vieții elevului: carieră, prieteni, alegerea partenerului de căsătorie, viitoarea locuință și întreaga satisfacție în viață. Riscul unei alegeri greșite este lipsa unei perspective la angajare, abandonul, repetenția.Absenteismul alarmant în licee, rezultatele slabe la examenul de bacalaureat în acest an (54% în Constanța), au arătat că se cere o schimbare radicală a strategiilor folosite de ISJ Constanța.Într-o societate aflată în tranziție prelungită, elevii noștri trebuie învățați cum să-și descopere singuri abilitățile, cum să-și planifice timpul, anii și viața, cum să dobândească ABC-ul relaționării în public și cum să fie motivați să învețe pe tot parcursul vieții.Problemele menționate, alături de managementul defectuos în școli, lipsa curajului intelectual și moral, a considerației pentru munca de profesor, au făcut subiectul lucrărilor pe care le-am publicat și le-am dezbătut în cadrul unor mese rotunde, la conferințe, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane naționale și internaționale.