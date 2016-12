Cristian Mungiu va face parte din juriu CANNES 2013

Miercuri, 24 Aprilie 2013

Cineastul român Cristian Mungiu face parte din juriul competiției oficiale a celei de-a 66-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes (15 - 26 mai), prezidat în acest an de regizorul și producătorul Steven Spielberg, au anunțat, astăzi, organizatorii, citati de AFP.Din juriul competiției oficiale, în afară de Spielberg, fac parte patru femei și patru bărbați, printre care se remarcă regizorul taiwanez Ang Lee, actrița australiană Nicole Kidman și actorul austriac Christoph Waltz.Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or de la Cannes în 2007, cu filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", o dramă despre avorturile ilegale din perioada comunistă a țării noastre. Cineastul român a revenit pe Croazetă în 2009, cu antologia de scurtmetraje "Amintiri din Epoca de Aur", care a rulat în secțiunea Un Certain Regard. Anul trecut, filmul "După dealuri", de Cristian Mungiu, a înregistrat o dublă victorie la Cannes: premiul pentru scenariu, obținut de Mungiu, și premiul pentru interpretare feminină, acordat ex-aequo actrițelor Cristina Flutur și Cosmina Stratan.Nicole Kidman, premiată cu Oscar în 2003 pentru rolul din "Orele/ The Hours", a venit de mai multe ori la Cannes, inclusiv în 2001, pentru a promova musicalul "Moulin Rouge", de Baz Luhrmann. În 2003, actrița australiană a promovat pe Croazetă lungmetrajul "Dogville", al danezului Lars von Trier, iar anul trecut, "Paper boy", de Lee Daniels. După rolul din "Stoker", regizat de sud-coreeanul Park Chan-Wook, actrița franceză va putea fi văzută pe marile ecrane spre sfârșitul acestui an, într-un film biografic foarte așteptat, "Grace de Monaco".