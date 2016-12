Creştinii ortodocşi o prăznuiesc astăzi pe Sfânta Parascheva

1

sf.cv.parschiva

eu cred ca linga moastele de sfinti-(sf.cv.paraschiva)-ar trebui sa stea numai calugari.de asemenea in manastiri ar trebui sa intre numai calugarii.preotii de mir si oamenii casatoriti ar trebui sa intre numai in biserici.am observat in ultima vreme ca o parte din biserici au redevenit manastiri cu aprobarea patriarhiei.am inteles ca patriarhia bulgariei ar dor o pe sfinta cv. paraschiva in bulgaria de tot.patriarhia romana o vrea pe sf.cv.teodora de la sihla de la patriarhia ucrainei, dar acestea nu vor sa o dea.