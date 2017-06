"Creşte rata analfabetismului şi noi dăm examene!"

Presiune și opinii, la Definitivatul profesorilor

"Crește rata analfabetismului și noi dăm examene!"

În ciuda vremii „câinești”, am încercat să stăm de vorbă cu câțiva dintre candidații care, ieri, și-au încercat șansa la statutul de profesor cu definitivat. Cătălin Pirlogeanu predă Matematică la școala din Lipnița, împreună cu soția, după ce a absolvit Facultatea de matematică-informatică a Universității din Craiova, în anul 2008. Au încercat tot felul de meserii în localitatea natală, pentru ca, în cele din urmă, să aleagă să vină la școala din Lipnița, momentan locuind cu chirie în localitate.„Anul trecut, am obținut nota 9,52 la Titularizare și mi-aș dori foarte mult să reușesc să promovez și acest concurs, pentru a putea profesa în continuare”, ne declara Pirlogeanu, adăugând că subiectele au fost relativ accesibile.Elif Cherim, învățătoare la Școala nr. 4 din Medgidia, afirma că au fost ușoare subiectele și speră să obțină o notă la fel de bună ca la inspecții și portofoliu, unde a fost notată cu 10. Tot la fel de ușor i s-a părut și lui Alexandru Minea, suplinitor pe catedra de educație fizică a Liceului Teoretic „Ovidius”, care la probele anterioare obținuse note de 8 și 10. De altfel, cei doi calculau ce șanse există pentru a obține nota minimă de promovare a examenului de definitivat, care este 8, ajungând la concluzia că proba scrisă reprezintă 70% din nota finală.Nu la fel de mulțumită se declara o profesoară de engleză din Ostrov, care mărturisea că în cele trei ore de examen - cât a rezistat -, a simțit o presiune imensă, cu toate că a mai încercat o dată și acum doi ani, după 15 ani de învățământ: „Noroc că ne-au scos psihopedagogia, pentru că era nenorocire”.Deși aflată aproape de pensionare, la vârsta la care alții renunță la a mai munci sau la a mai visa, Mariana Tatosian s-a apucat de Facultatea de psihopedagogie școlară, la Universitatea „Ovidius”, pe care a absolvit-o în 2013. Este la al treilea an în învățământul primar și predă la o școală din Corbu. Ieri, a ieșit dezamăgită de la proba scrisă, după trei ore de chin și după inspecții la clasă pentru că și-ar fi dorit să realizeze un eseu care să ajungă chiar până la Ministerul Educației.„Îmi pare rău că nu am putut să mă țin de promisiunea făcută mie că după ce am să-mi evaluez un pic lucrarea de examen, dacă n-am să-mi acord nota de examen pentru care merită să te consumi energetic și nervos, atunci măcar să scriu un eseu care să se ducă spre Ministerul Educației, față de care eu sunt total nemulțumită. Pentru că ceea ce se întâmplă în teren este deasupra acestor examene care reflectă sau nu realitățile crunte din sistem. Adică a avea cunoștințe pentru a face față unui examen ca acesta nu înseamnă că ești un bun pedagog, lucru de care este nevoie în sistem cu prioritate. Copiii noștri sunt în declin, copiii noștri au suferințe și de aceea am ales să intru în învățământ. Am simțit că numai pentru ei mai merită să faci niște eforturi. Dar nu pe asta se pune accent. Sigur, e necesar să ai un bagaj de cunoștințe pentru a fi în fața lor, pentru a putea ține pasul, dar nu este relevant. În condițiile în care crește rata analfabetismului, copiii sunt nefericiți, se îmbolnăvesc în sistemul de învățământ, noi dăm examene! Pentru mine nu este lezant că nu voi avea în urma acestui examen Definitivatul în învățământ, dar mă doare că se perpetuează niște greșeli. Trebuie revizuite niște lucruri pentru a se face ceea ce trebuie pentru acești copii, pentru că până la urmă noi în slujba lor intrăm în sistemul de învățământ. Pentru a-i învăța să învețe și să se descurce în viață. Și nu ținând cu dinții de programele acestea și de informările pe care trebuie să le facem pentru a nu leza conducerea la care suntem supuși acolo unde lucrăm. Pentru a nu demonstra că noi vrem să fim altfel decât ceilalți. Eu am terminat demult învățământul primar și nu cu magna cum laude, am fost un elev al notei 8 la vremea mea. Dar mă bucur în momentul de față ori de câte ori am prilejul să realizez că eu am rămas cu o cultură generală, în vreme ce acești copii care încheie un ciclu de învățământ din păcate sunt o sărăcie foarte mulți dintre ei. Iar noi ne pierdem vremea și energia făcând informări către ministere, către ISJ, cum că lucrurile merg. Ba nu merg deloc bine, într-un sens pozitiv”, a declarat Mariana Tatosian, adăugând că învățătorii ar merita să iasă la pensie după 25 de ani de învățământ, din cauza uzurii mult mai mari la care sunt supuși.Rezultatele probei scrise se afișează la sediul centrului de examen și se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, marți, 25 aprilie. În perioada 25-26 aprilie, se înregistrează contestațiile și se transmit la centrele de evaluare, urmând ca duminică, 30 aprilie, să fie afișate rezultatele finale.