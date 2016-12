Interviu cu prof. Mitică Iosif:

"Credibilitatea sindicatului nostru este foarte importantă"

Săptămâna trecută, Ioana Purcărea și-a încheiat mandatul de președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar, filiala Constanța. După trei mandate în fruntea acestei structuri, prin votul liderilor constănțeni a fost ales cel mai tânăr contracandidat, Mitică Iosif, profesor de istorie la Școala Gimnazială „Ferdinand”.Și pentru că sindicaliștii din învățământ își pun speranțe în noul președinte, am încercat să aflăm care îi sunt intențiile.- Ce v-a determinat să intrați în lupta sindicală?- Sunt membru al SLSÎP Constanța încă din anul 1996. Principalul motiv care m-a determinat să intru în sindicat și apoi în lupta sindicală a fost dorința de a căuta o modalitate prin care să putem lupta eficient pentru apărarea drepturilor oamenilor școlii, al căror statut profesional, social și material s-a degradat tot mai mult. Am înțeles că individual era greu, imposibil chiar să reușim, că doar ca grup socio-profesional, doar uniți într-o organizație cum este sindicatul putem avea succes în tentativa de a obține ameliorarea statutului cadrelor didactice și al celorlalți colegi implicați în viața școlii.- Până la conferința de presă de marți, 2 aprilie, ce ar trebui să se știe despre obiectivele dvs.?- Nu am dorit să țin un discurs lung, care să îi plictisească sau să îi obosească pe colegii noștri prezenți la Conferința Județeană de alegeri. Oricum, obiectivele noastre, ca organizație sindicală, trebuie să vizeze continuarea activității de până acum, diversificarea acesteia și un salt calitativ în privința abordării și rezolvării problemelor. Principalele ținte imediate sunt unitatea, soliditatea și credibilitatea sindicatului nostru, stabilirea unei relații directe, continue, cu colegii noștri, apărarea drepturilor profesionale, sociale și materiale ale membrilor noștri de sindicat, inclusiv prin apelul la instanțele judecătorești, dacă va fi cazul.- Cu ce probleme mai vin la sindicat profesorii constănțeni?- Problemele sunt foarte multe: încadrări, restrângeri de activitate, alte probleme apărute în legătură cu etapele de mobilitate ale personalului didactic, decontul navetei pentru cadrele didactice, aplicarea sentințelor judecătorești și plata sumelor stabilite de instanțe prin hotărâri executorii, definitive și irevocabile, salariile mici ale personalului cu funcții comune, solicitarea unor ajutoare financiare sau a unor bilete de odihnă și tratament, relații conflictuale apărute în unele instituții de învățământ între colectivele profesorale și directori, ș.a.- La nivel național, mai are credibilitate sindicatul în rândul membrilor săi?- Da, sunt ferm convins de faptul că mișcare sindicală se bucură în continuare de credibilitate, chiar dacă în ultimii ani i-au fost aplicate câteva lovituri care ținteau tocmai dispariția sa.- Dar despre statutul omului de la catedră ce părere aveți?- Știți la fel de bine ca și mine cât de mici sunt salariile din sistemul de învățământ de stat, raportat atât la studiile pe care le au cei mai mulți oameni de la catedră și, mai ales, raportat la importanța socială a muncii lor. Din păcate, sistemul de învățământ nu mai este atractiv pentru tinerii absolvenți de studii superioare. Tot mai puțini sunt cei care doresc să intre în sistem din dragoste pentru această profesie, dornici să își construiască o carieră didactică. Avem pretenții și așteptări foarte mari din partea cadrelor didactice, dar nu răsplătim pe măsură importanța muncii lor.- Va influența noua funcție timpul petrecut la catedra Școlii „Ferdinand”?- Momentan sunt degrevat de norma didactică, ceea ce înseamnă că mă dedic numai activității sindicale. În semestrul al II-lea, în anul școlar 2012-2013, am lucrat cu normă didactică întreagă, am continuat și activitatea sindicală și a fost o perioadă foarte grea pentru mine.