Crăciunul, moment de amintire că Dumnezeu este dragoste

Cu o zi înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos, părintele Eugen Tănăsescu ne-a vorbit despre semnificațiile religioase ale Crăciunului, despre tradițiile care îl însoțesc și despre riscul de a dezvolta o obsesie de sine în această perioadă. Crăciunul este cea de-a doua sărbătoare a creștinilor din punct de vedere al importanței, prima fiind Învierea Domnului. „Crăciunul e sărbătoarea în care se naște Fiul lui Dumnezeu din Fecioară, iar cea mai importantă semnificație constă în faptul că Dumnezeu intră în lume și ca om, un eveniment unic în istorie, în scopul mântuirii noastre”, a spus pr. Tănăsescu. În timp, oamenii au îmbogățit sărbătoarea Nașterii Domnului cu elemente care să o sublinieze, unul dintre acestea fiind colindul. „Colindele pe care le cântăm acum, de sărbători, sunt o reminiscență a cântărilor îngerilor, care au vestit păstorilor faptul că s-a născut Mesia. De atunci, an de an, prin colind vestim nașterea Domnului. Mai sunt unele elemente folosite pentru a sublinia sărbătoarea, cum ar fi împodobitul bradului, obicei care vine din Occident”, adaugă pr. Tănăsescu. Există, însă, tentația de a distorsiona sau de a rata semnificația autentică a sărbătorii din cauza societății de consum, unul dintre cele mai preponderente obiceiuri în acest sens fiind excesul de cumpărături, fenomen pe care pr. Tănăsescu îl numește „reptila de hypermarket”: „Oamenii încep să se prețuiască mai mult pe ei, în locul sărbătorilor. Ei cred că ei sunt cei sărbătoriți și că lor trebuie să le fie bine, confundând sărbătoarea cu prilejul de a se simți bine”. Excesul alimentar, este, de asemenea, un alt obicei întâlnit în perioada aceasta, fapt care are consecințe negative în primul rând fizice: „Tradițiile frumoase de sărbători trebuie parcurse într-un spirit de echilibru. Nu trebuie să ne ghiftuim cu mâncare și să creăm probleme medicilor, umplând spitalele din cauza supraconsumului și dezechilibrelor alimentare. Sf. Ioan Gură de Aur zicea că o burtă groasă nu naște o înțelegere subțire. Deci înțelegerea duhovnicească a sărbătorii nu trebuie acoperită de materie”, spune părintele Eugen Tănăsescu. Părintele atrage atenția și asupra inimii deschise cu care trebuie oferite cadourile, subliniind lipsa de semni-ficație a darurilor făcute din obligație sau din interes. Părintele ne-a vorbit și despre Moș Crăciun – repersonificarea Sf. Nicolae – dar și despre Crăciuniță, pe care o consideră „expresia senzualității căzute a omului”: „Pentru mulți e o chestie hazlie, dar arată un lucru greșit și grav: faptul că, în această perioadă, oamenii nu trebuie să-și alimenteze senzualitatea”. O formulă foarte des utilizată este „spiritul Crăciunului”. Ce înseamnă acest lucru, de fapt? O anumită atitudine în fața religiei și a celor din jur, un (alt) fel de a privi lumea, măcar câteva zile pe an? „Înseamnă să ne adunăm toți în jurul Pruncului”, ne răspunde pr. Tănăsescu. Faptul că Hristos s-a născut într-un staul ne face cunoscut un mare paradox: „Dacă ar fi să ne uităm la scena în sine a nașterii, ne putem da seama de imensitatea lui Dumnezeu, care s-a născut într-o lume egoistă și plină de ură. S-a născut într-un staul - un fel de peșteră într-o stâncă în care se adăposteau animalele - pentru că nu a fost alt loc unde să fie primit. E paradoxal, pentru că Dumnezeul iubirii n-are loc între oameni, și asta ar trebui să ne sensibilizeze și să ne pună pe gânduri. În preajma sărbătorilor ne înconjurăm de ceea ce ne place și uităm de respectul și de iubirea datorată. «Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, scrie în Scriptură»”, adaugă pr. Tănăsescu. Crăciunul trebuie sărbătorit, în primul rând, la Sfânta Liturghie, acolo unde are loc Cina cea de Taină. „E masa cea tainică, de aceea și postul este perioada în care ne curățăm simțirile ca să-l vedem pe Hristos la naștere întrupat, la înviere înviat, cum spune o cântare bisericească”, precizează pr. Tănăsescu. Doar data de 25 decembrie semnifică Nașterea Domnului, în timp ce, pe 26 decembrie, prăznuim Soborul Maicii Domnului, iar data de 27 decembrie este dedicată sărbătoririi Sfântului Ștefan, primul martir în numele lui Hristos. Tradițiile care însoțesc, în general, sărbătorile creștine, sunt concepute pentru ca semnificațiile religioase să fie mai aproape de oameni: „Toate lucrurile din viața noastră, fie și banala masă, au o semnificație spirituală. Masa de Crăciun e sărbătoarea familiei, există deci și un caracter social al ei, un prilej de comuniune. Nu trebuie să separăm tradiția de spiritualitate, ci dimpotrivă, trebuie să respiritualizăm tradiția. Trebuie să ne bucurăm de masă, dar cu echilibru, să ne oferim cadouri, dar din inimă. Dacă am înlătura tradiția, am deveni cum eram înainte de venirea lui Hristos: sterpi și goi. Însă tradiția trebuie curățată de egoism”, a spus pr. Tănăsescu. În concluzie, părintele Tănăsescu ne sfătuiește să nu direcționăm sărbătoarea spre noi, ci noi să ne îndreptăm către sărbătoare, întrucât „am fost creați să trăim în iubire, în respect și în dragoste față de alții”. Pe 25 decembrie, la ora 9, Înalt-preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală, iar pe 26 și 27, slujbele vor începe la aceeași oră.