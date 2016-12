Craciunul magic al copilariei, la City Park Mall

City Park Mall aduce din timp magia sarbatorilor de Craciun! In fiecare an aprinderea beculetelor de Craciun ne readuce in suflet sentimentul bucuriei prin care retraim magia copilariei. City Park Mall a pregatit multe surprize cumparatorilor si reduceri considerabile pentru cumpararea cadourilor de Craciun. Luminite, stelute luminoase, targ delicious de dulciuri, spectacole de magie, ateliere de creatie, colinde, intalniri neasteptate cu Mos Craciun, teatru de papusi, toate elementele necesare pentru a simti ca traiesti in lumea minunata a copilariei.Anul acesta ii puteti vizita incepand cu 1 Decembrie pe Renii lui Mos Craciun la City Park Mall. Vor sta pana pe 24 Decembrie, moment in care vor pleca cu Mos Craciun sa imparta cadurile copiilor cuminti. City Park Mall pregateste in luna Decembrie o colecta de jucarii destinate copiilor dezavantajati din judetul Constanta, intitulata Jucarii pentru toti copiii. Pentru fiecare jucarie veche donata City Park Mall ofera un voucher de cumparaturi valabil in magazinele de jucarii din cadrul centrului comercial. Jucariile colectate vor fi reconditionate, impachetate frumos si distribuite in centre de plasament, spitale si sate in care se afla copii ce isi doresc si ei un cadou de Craciun.Ca in fiecare an City Park Mall te ajuta sa impachetezi gratuit cadourile celor dragi, iti da inapoi o parte din banii cheltuiti in mall, organizeaza tombole cu castiguri considerabile. Odata cu lansarea luminitelor de Craciun pe 15 Noiembrie, se va lansa si noul magazin Mark & Spencer. Un brand celebru ce vine cu reduceri si oferte de neegalat pentu produsele de toamna- iarna.City Park Mall in perioada sarbatorilor de iarna ne raduce in perioada cea mai frumoasa din viata fiecaruia – copilaria – prin amintirile frumoase ale adultilor legate de Craciunul copilariei lor, prin elemente de care cei mici isi vor aminti cu mare drag, peste ani – este Craciunul Magic al Copilariei la City Park Mall. City Park Mall este in topul preferintelor constantenilor si a turistilor de 5 ani de zile. Mereu a venit cu noutati si diversitatea magazinelor, a recompensat fidelitatea cumparatorilor, a creat evenimente si spectacole speciale, fiind intr-adevar un centrul social si al shoppingului - Mall-ul Constantei.City Park Mall din Constanța este situat în Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, în zona de nord a orașului, în Parcul Municipal, pe malul lacului Tăbăcărie. City Park Mall este delimitat de două bulevarde principale, are vizibilitate foarte bună și acces ușor prin rețeaua extinsă de mijloace de transport din vecinătate. Construcția City Park Mall a fost anunțată în martie 2006, iar lucrările au fost finalizate în luna mai 2008.