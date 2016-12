Cot la cot cu elevii lor, profesorii se apucă de învăţat

7

infirmam informatia

biroul de presa al trupei-soc Plosnitele Aurii & Urechelnitele Roscate anunta ca zvonul de mai sus este o cacealma inventata de dujmanii regimului pentru a ne denigra. in realitate, noi nu percepem doar fondurile enumerate mai sus, si nici nu oferim reducere pentru clientii de la meditatii / ecscursii la restaurante in mamaia. de fapt, ne gandeam sa mai introducem un fond special pentru conducere (ca indemnizatia e mica, stiti), pentru slugi (cum altfel sa finantam propaganda, ca vad ca ne bat dujmanii la acest capitol!) si nu in ultimul rand pentru sustinatorii nostri (la cata rabdare si interes au pompat in noi prietenii nostri de la ... stiti voi de unde, cum altfel sa nu ii rasplatim, nu rezistam atata timp in fruntea unei institutii de marimea asta daca nu aveam pile serioase! macar sa le dam si lor o particica, asa, mai oficial! ca neoficial le mai dam noi si altele...)