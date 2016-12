Costel Busuioc se pregăteşte pentru operă

Dincolo de răutățile pe care le întâmpină

Costel Busuioc se pregătește pentru operă

Luni seară, în timp ce la a șaptea ediție a Galei TVR Internațional lui Costel Busuioc i se decerna în lipsă, premiul de excelență, el se afla pe scena Casei de Cultură Constanța, unde a susținut concertul „Acasă de Crăciun”. A lipsit de la o ceremonie de celebrare a valorilor cu putere de exemplu, oameni care au avut realizări spectaculoase, pentru a-și onora promisiunea față de constănțeni. (Bineînțeles, cârcotașii vor spune că pentru bani!) Evenimentul face parte dintr-un turneu care se va încheia pe 23 decembrie, iar Constanța este prima escală, motiv pentru care Pavarotti din Carpați, așa cum a fost poreclit în urma descoperirii talentului său artistic, s-a declarat surprins și încântat de reacția entuziastă a publicului. Interpretând colinde de Crăciun, Costel Busuioc a fost aplaudat și ovaționat de public, demonstrând faptul că spaniolii nu i-au acordat credit fără garanții puternice. Alături de el s-a aflat soprana Diana Țugui, orchestra fiind dirijată de maestrul Marius Hristescu. Vizibil emoționat, Costel Busuioc a ținut pasul cu artiștii profesioniști, fără a da semne de oboseală nici chiar după bis: „Am fost emoționat, după cum s-a văzut, dar cu experiența domnului Marius Hristescu și a doamnei Diana Țugui am reușit să o scoatem la capăt. Am rămas foarte plăcut surprins de reacția publicului, credeam că o să fie rece. Sper să mă întorc la anul aici și poate voi cânta cu orchestra din Constanța”, a spus Costel Busuioc. Transformat (nu peste noapte, așa cum se specula) dintr-un simplu zidar într-un „fenomen”, așa cum îl numea, la un moment dat, Horia Moculescu, Costel Busuioc a fost lansat de concursul spaniol „Hijos de Babel”, unde a fost admis în urma unui casting: „Eu când am cântat în Spania prima dată nu știam nici un cuvânt în spaniolă, confundam „Bună ziua” cu „Bună seara”. După doi ani, am participat la „Jihos de Babel” și Dumnezeu mi-a dat șansa să câștig. Când lucram în construcții, cântam pe schele și lumea era jos și mă asculta”. Pentru a depăși problema lipsei studiilor, adesea invocată, Costel Busuioc s-a decis să urmeze cursuri de muzică la Madrid: „Studiez în fiecare zi solfegii, canto și lecții de italiană”, spune artistul. Deși familia sa locuiește în România, artistul își asumă statutul și sacrificiile inerente, mărturisind că pe scenă se simte ca acasă: „Acum viața mea s-a schimbat, nu mai lucrez în construcții, dar cariera mea cere sacrificii foarte mari. Totuși, aici mă simt acasă, pe scenă”, spune artistul. Costel Busuioc pregătește, pentru luna martie, lansarea unui album care va conține melodii jazz, sarsuela, muzică ușoară, dar și câteva arii. Marea sa ambiție este, însă, alta: „Mă pregătesc pentru operă, vreau să cânt opere întregi”. Deși s-a lovit de multe ori de ironiile sau răutățile jurnaliștilor sau ale diferiților oameni de cultură care i-au negat calitățile vocale, Costel Busuioc a demonstrat că poate fi cel puțin un entertainer, dacă nu chiar un bun tenor cu posibilități concrete de profesionalizare. Meritul său este că nu încearcă să fie altcineva decât este, cunoscându-și posibilitățile și opțiunile.