„Corul sclavilor“ nu i-a înduioşat pe stăpânii din Consiliul Judeţean Constanţa (galerie foto)

„Corul sclavilor“ nu i-a înduioșat pe stăpânii din Consiliul Județean Constanța (galerie foto)

Artiștii lirici rămași fără locuri de muncă au susținut, ieri, un protest cultural, cântând, în fața Consiliului Județean Constanța (CJC), arii celebre din opere, pentru a sensibiliza autoritățile locale cu privire la situația dezastruoasă în care i-a aruncat decizia acestora de a desființa Opera. Artiștii și-au început manifestația cu un emoționant „Cor al sclavilor” din opera „Nabucco” de Verdi, pentru ca, la final, să interpreteze „Corul învierii” din opera „Cavalleria Rusticana” de Mascagni. Alături de artiști s-a aflat și cântărețul Adrian Daminescu, al cărui tată, dirijorul Constantin Daminescu, a fondat opera constănțeană. La protest au venit și reprezentanți ai sindicatelor din țară, precum BNS (Blocul Național Sindical) și FAIR (Federația Sindicatelor Artiștilor Interpreți din România). La scurt timp după începerea mitingului, Cristinel Dragomir și Cristian Darie, vicepreședinții CJC, Daniela Vlădescu, directorul fostului Teatru Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, alți reprezentanți ai teatrului și ai sindicatelor au avut o discuție de peste o oră, iar presa, neavând acces, a fost îndemnată să aștepte rezultatul discuțiilor într-o altă sală a CJC. În acest timp, artiștii lirici au protestat, în continuare, în fața institu-ției, până la ora 12, așa cum era prevăzut în autorizația manifestației, pornind apoi, spre Teatrul „Oleg Danovski”, în vederea continuării discuțiilor. Mult așteptatul rezultat al întâlnirii dintre conducerea Operei, cea a CJC și a sindicatelor (ulterior alungați de la ședință, pentru că n-au reușit să se înțeleagă cu reprezentanții CJC) a fost următorul: „N-avem ce face. Trebuie să respectăm legea. Să dea Dumnezeu să revină Boc asupra hotărârii. Suntem obligați să dăm, atunci, o hotărâre de Consiliu Județean prin care să revenim. Fiind o ordonanță tâmpită, nu aveai cum să mulțumești pe toată lumea”, a spus Cristinel Dragomir. Totodată, el a apreciat că, la întâlnirea cu reprezentanții Operei, i-a „lămurit” pe aceștia în ceea ce privește procentele impuse pentru disponibilizări: „În capul lor e o gravă confuzie. Dar măcar i-am lămurit. Ei spun că renunță la salarii, pentru a face reduceri de 30 la sută. Nu știu cine le-a băgat în cap ăștia 30 la sută, că e o greșeală. Practic, numărul de posturi ocupate la data apariției ordonanței, în CJC și aparatul propriu de specialitate, Camera Agricolă și instituțiile de cultură era de 1026, iar acum avem 668. Trebuie să ajungem undeva la 60,1 la sută. Și dacă ar fi să stabilim un procent echitabil, ar trebui să facem reduceri de 40 la sută la fiecare instituție culturală, și n-ar mai funcționa niciuna”, a spus Cristinel Dragomir. Evocând ce s-a întâmplat la întâl-nirea cu reprezentanții Operei, Cristi-nel Dragomir susține că principalul argument al Danielei Vlădescu în susținerea cauzei instituției pe care a condus-o a fost că ar fi trebuit să se desființeze Teatrul de Stat, și nu Opera, care a avut mai multe premiere, și care e mai reprezentativă decât cealaltă instituție de spectacole. „Dânșii au o problemă cu Teatrul de Stat. E problema lor”, a spus Dragomir. O consolare de la vicepreședinte: a murit și capra vecinului de la Bibliotecă Totodată, vicepreședintele a motivat decizia de a păstra Orchestra, argumentând: „Dacă ai orchestră, mai ușor poți să faci o operetă. Dar dacă desființezi orchestra e foarte greu să mai faci o operetă”. Aceste cuvinte cam DOARE, în condițiile în care un spectacol de acest gen mai are nevoie și de cor și de soliști. Se ia, însă, în calcul, posibilitatea ca, în cazul în care va fi luată decizia montării unui astfel de spectacol, să fie angajați soliști și un cor, deși, practic, aceștia tocmai au fost disponibilizați: „Secția de Operă nu mai are decât Orchestră, urmând ca pentru spectacole și pentru astea să se angajeze sub altă formă un cor și ce mai au nevoie. Pentru că bani exis-tă pentru activități. Noi am restructu-rat doar posturile”, clarifică Dragomir. Mai departe, vicepreședintele Dragomir ne-a povestit cum i-a consolat pe artiștii rămași fără locuri de muncă: „Dânșii consideră că singura instituție în care s-a lovit e Opera, dar nu e adevărat. Biblioteca, din 99 de oameni, a rămas cu 50”. Din păcate, acest lucru nu va plăti nimănui chiriile sau ratele la bănci. Totodată, reprezentanții CJC susțin că acceptă încă propuneri prin care instituțiile să demonstreze că pot funcționa reducând cu 40 la sută personalul: „Au fost 733 de posturi în instituțiile de cultură, au rămas 441. Să ne facă dânșii propuneri prin care să ne spună că, reducând cu 40 la sută la fiecare instituție, ele mai pot performa. Aceste discuții s-au purtat și înainte. Dar suntem dis-puși și acum să discutăm dacă ne demonstrează că pot funcționa în acest fel. Eu nu cred”, susține Cristian Darie. Capra Consiliului Județean e plină de viață și sarcastică În concluzie, nu s-a ajuns la nicio concluzie: „Oricum nu aveam ce să facem astăzi. Noi i-am primit pentru că au venit în fața Consiliului Județean, pentru că președintele Constantinescu e plecat din localitate, și pentru că am considerat că delegația trebuie primită la cel mai înalt nivel. Dar n-am aflat nicio noutate de la ei, n-au venit cu nicio propunere”, a precizat Cristinel Dragomir. În ceea ce-i privește pe sindicaliști, vicele Dragomir e și mai tranșant: „Crezi că-i bagă cineva în seamă?” Cristian Darie a subliniat faptul că instituțiile de cultură ar fi afectate de ordonanța care vizează restructurări chiar și în cazul în care Consiliul Județean și-ar da demisia: „Dacă de la CJC și de la Camera Agricolă am pleca toți acasă, cei din instituțiile culturale oricum ar trebui să dea afară vreo 50 de oameni”. Cu toate aceste ipoteze exagerate, croite parcă pentru a elimina, din start, varianta disponibilizării echilibrate, care să nu favorizeze birocrații din CJC, rămâne un fapt că s-a optat pentru disponibilizarea a mai mult de 300 de persoane din instituțiile de cultură, și a unui număr de aproximativ 100 de angajați ai Consiliului Județean. Consiliul Județean a ars de nerăbdare să aplice primul pe țară ordonanța care le-a permis să disponibilizeze angajați din instituțiile de cultură, care nu le aduceau bani la buget și cărora, se pare, nu le găsesc rostul. Obișnuiți să dea tonul desființărilor și comasărilor, reprezentanții CJC merg pe principiul: „E adevărat că am fost primii din țară care am luat măsurile astea. Dar asta nu înseamnă că nu vor face și ceilalți la fel”, așa cum e de părere Cristinel Dragomir. Consiliul Județean Constanța - pionierul comasărilor din Cultură Miercuri, ministrul Culturii, Kelemen Hunor, declara pentru Mediafax că 37 de instituții de spectacole din țară care nu au fost înființate de autoritățile locale, ci de Guvern, inclusiv Opera din Constanța, nu cad sub incidența OUG nr. 63/2010, ce prevede reducerea numărului de angajați din administrația locală. Artiștii Operei au, însă, nevoie de actul fondator al secției de operă din Constanța, document pe care l-am solicitat, miercuri, la arhiva Consiliului Județean. Ni s-a spus că îl vor căuta, sugerându-se să revenim a doua zi, respectiv ieri, când situația s-a schimbat, fiind brusc nevoie de o cerere oficială adresată președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, pentru a putea obține (sau nu) documentul. De altfel, se pare că pionieratul CJC în domeniul comasărilor de instituții culturale, întâmplat în 2004, cu scandalul de rigoare, încheiat și printr-un proces, ar putea să spulbere speranțele artiștilor. Fiind comasată de CJC în 2004, în cadrul Teatrului „Oleg Danovski”, Opera n-ar mai fi instituție înființată de Guvern și ar rămâne la bunul plac al Consiliului Județean. Se pare că nici declarațiile ministrului, nici cele ale premierului nu au puterea de a schimba decizia CJC, care așteaptă, în acest sens, o nouă ordonanță: „Doar dacă vom primi ordin vom revizui restructurările. Dacă se dă o ordonanță care să o modifice sau s-o desființeze pe aceasta”, a conchis Dragomir. *** Emil Boc se opune desființării Operei „Eu vreau să dau un semnal foarte sănătos și foarte ferm în același timp. În primul rând, să se aplice ordonanța în litera și în spiritul ei. Și, din acest punct de vedere, să nu se pună în aceeași oală instituțiile de spectacol care au fost înființate prin decizii ale statului la nivel național cu instituții de spectacol înființate prin hotărâri ale Consiliilor Județene sau ale Consiliilor Locale. Acelea intră în analiză, potrivit ordonanței - structuri de spectacol înființate prin decizii ale Consiliului Local sau ale Consiliului Județean. De aceea, unele teatre din București, sau teatrul din Constanța, filarmonica din Timișoara, teatrul german din Timișoara, filarmonica din Sibiu sau alte instituții de acest fel care am văzut că fac obiectul dezbaterii publice nu sunt înființate prin hotărâri ale Consiliilor Județene, ci sunt înființate prin decizii ale statului înainte sau după 1989. Ele fac obiectul normativelor de personal stabilite de Ministerul Culturii și ministrul de resort știe acest lucru. Vreau să le spun primarilor sau președinților de CJ să știe că actul de cultură este un act la fel de important ca și orice alt act material sau economic. Să nu facă disponibilizările din domeniile din care trebuie să le facă pe seama numărului din cultură! Cu alte cuvinte, să nu disponibilizeze din cultură 30-40 la sută, ca să-i păstreze pe ceilalți de la birouri, care stau și nu fac nimic”.