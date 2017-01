Corul Madrigal a venit cu colindul la Constanţa

Corul Madrigal a venit cu colindul la Constanța

„Perfecțiunea! Când am ascultat Madrigalul cântând, am avut cea mai sigură senzație de perfecțiune!” a observat faimosul dirijor Leopold Stokowsky. Și academicianul Zoe Dumitrescu-Bușulenga nu a putut păstra o tăcere indiferentă în privința sa. „În scrierile estetice se spune că frumusețea este o treaptă ultimă în absolut, spre cunoașterea ultimei realități - care este Dumnezeu. Mi se pare că spre acolo ne poartă, într-adevăr, muzica Madrigalului”.Oameni de cultură români sau străini s-au bucurat de-a lungul timpului și au spus de fiecare dată asta, manifestându-și aprecierile.Astăzi și constănțenii se pot bucura de această perfecțiune despre care atâta s-a vorbit deoarece Corul „Madrigal” cântă diseară și pentru ei la Casa de Cultură.Evenimentul este inedit prin prezentarea colindelor românești in succesiunea originala în care au fost înregistrate pentru prima oară pe disc de vinil, în urma cu 45 de ani. Acestea vor fi interpretate de prestigiosul cor sub bagheta dirijorului Voicu Popescu.Corul Național de Cameră a luat ființă la 11 aprilie 1963 în cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” (azi Universitatea Națională de Muzică) din București, din inițiativa dirijorului Marin Constantin - profesor titular la acest institut de învățământ superior, împreună cu un mănunchi de studenți, absolvenți și iubitori ai muzicii corale - și a fost gândit ca o formație camerală de tip renascentist. Spectacolul începe la ora 19:00. Prețul unui bilet este de 100 si 80 lei.