Corneliu Porumboiu soseşte la Constanţa. Aduce "Comoara" cu el!

Corneliu Porumboiu sosește la Constanța. Aduce "Comoara" cu el!

Duminică, 31 mai, de la ora 18, la Cinema City din incinta Maritimo, va avea loc proiecția de gală a filmului „Comoara”, cu participarea regizorului Corneliu Porumboiu și a actorilor Cuzin Toma și Adrian Purcărescu. Astfel, publicul din Constanța se va putea întâlni cu realizatorul și protagoniștii celui mai recent film românesc premiat la Cannes. Filmul intră în cinematografe la numai o săptămână de la proiecția de la Festivalul Internațional de la Cannes, din cadrul selecției oficiale „Un Certain Regard”. În cadrul galei de decernare, regizorului Corneliu Porumboiu i-a fost acordat Premiul „Un Certain Talent”, pentru filmul „Comoara”.Filmul „Comoara” va avea premiera în România la finalul acestei săptămâni și va rula în 30 de cinematografe din 19 orașe.Rolurile principale sunt interpretate de Cuzin Toma (Las Fierbinți, Aferim, Câinele japonez, Domnișoara Cristina), Adrian Purcărescu și actorul amator Corneliu Cozmei. Cuzin Toma joacă alături de soția lui, Cristina, și băiatul lor, Nicodim, în vârstă de 8 ani. În alte roluri îi puteți vedea pe actorii Florin Kevorkian, Laurențiu Lazăr, Ciprian Mistreanu, Marius Coandă, Dan Chiriac, Clemence Valleteau, Iulia Ciochină, Radu Bânzaru.Nu au întârziat nici aprecierile presei internaționale: „O minunată fabulă despre România de azi, o frumoasă demonstrație a umorului tipic românesc” - Les Inrockuptibles; „O gură de aer proaspăt” - Il Gazetino; „Cu acest film, secțiunea Un Certain Regard prinde culoare” - Coming Soon; „Jucăuș și inteligent, Corneliu Porumboiu vine cu un nou film ce îmbină delicat umorul cu o imersiune în istoria recentă a României. Talentatul regizor nu ratează ocazia de a relata o poveste savuroasă“ – Cineuropa; „Porumboiu este unul dintre cei mai originali cineaști apăruți în istoria recentă” - Screen International; „În filmele lui Porumboiu nu primești niciodată doar ce vezi. Ele conțin o bogăție ce e gata să fie descoperită la o privire mai atentă” - Hollywood Reporter.