Corespondenţă de la Nava Şcoală „Mircea“

Corespondență de la Nava Școală „Mircea“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

14 mai 2009, Tenerife, Insulele Canare, SPANIA 4 săptămâni, 2 zile, 1 oră… Este 14 mai – aparent o zi oarecare, dar pentru noi are deja o semnificație - s-au scurs patru săptămâni, două zile… de când am pornit într-un marș de instrucție de la care așteptăm multe, atât studenții, elevii, cât și toți ceilalți care formăm echipajul mereu tânărului și tenacelui „Mircea”. E puțin (comparativ cu cât mai avem), e mult, fiecare apreciază prin prisma a tot ceea ce a acumulat în procesul de instrucție de până acum. După un început puțin mai dificil, presărat cu mai multe necunoscute, când studenții și elevii nu-și găseau locurile în cazarmă - devenită „aulă” de cursuri - aceștia și-au intrat rapid în ritmul și programul de instruire. În paralel cu procesul de învățământ, au participat, aș zice fără a exagera, cu succes la însușirea rolului de manevră a velelor, de dezvoltare a abilităților necesare lucrului în arboradă. Permanent s-au dovedit deosebit de receptivi la ceea ce aveau de învățat, iar rolurile le-au învățat ca și cum le-ar fi cunoscut de mult. Curiozitatea și specificul „absolut marinăresc” ale navei școală „Mircea” i-au determinat să devină mai receptivi la ceea ce îi înconjoară, devenind uneori insistenți prin întrebările adresate profesorilor, dar și membrilor echipajului cu ceva experiență. Întrebările erau referitoare la instalații, aparate, compartimente activități și obiceiuri marinărești etc. Comandor dr. Corneliu BOCAI Comandantul marșului navei școală „Mircea”