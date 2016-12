Cora le-a dat prilej de bucurie copiilor, în prima zi de şcoală

Cora le-a dat prilej de bucurie copiilor, în prima zi de școală

Hypermarketul Cora City Park Constanța a donat ieri, cu prilejul începutului de an școlar, 400 de ghiozdane cu rechizite, în valoare de 33.000 lei. Copiii de la Școala Gimnazială nr. 1 din Lumina au avut un mare prilej de bucurie, văzând cum le sunt înmânate ghiozdanele burdușite cu produse și rechizite.La sfârșitul acțiunii, Thierry Destailleur, Director General de Exploatare al Cora România, a declarat, pentru Cuget Liber, că: „Mă simt extraordinar, acum, că am văzut câtă nevoie aveau acești copii de ghiozdane și de rechizite. În acest fel, i-am ajutat să meargă la școală și mă bucur mult. Este emoționant cum au decurs activitățile. Cora s-a integrat în viața socială și a participat la activitățile comunităților unde a deschis magazine. Este a doua acțiune desfășurată de noi, pe plan național, după Luna Inimilor Deschise, care a însemnat o donație importantă către opt asociații umanitare.”De asemenea, Cristian Năstase, Director Cora Constanța, a ținut să precizeze: „Avem datoria morală de a ne întoarce cu gândul la momentele în care am fost copii, la rândul nostru, și să dăm o mână de ajutor celor care își doresc să învețe. Noi ne-am dorit, și ne bucurăm că am reușit, să le dăm copiilor măcar o parte din ce avem.”Atmosfera la Școala Gimnazială nr. 1 din Lumina a fost una copleșitoare, plină de emoție și de zâmbete. În prima zi de școală au fost prezenți și copii cu posibilități materiale, dar și copii sărmani, cu hăinuțe rupte, pentru care un ghiozdan plin cu rechizite înseamnă mai mult decât ar fi putut cere. Prichindeii desfăceau ghiozdanele cu nerăbdare, ba chiar smulgeau cu dinții celofanul, pentru a vedea ce conține ghiozdanul Cora. Un băiețel afirma fericit: „Astea sunt creioane… și caiete, și acuarele!”.Donația face parte din campania „Școlile de la țară”, în cadrul căreia Cora România a donat, în prima zi de școală, 3.000 de ghiozdane cu rechizite, în valoare de 240.000 lei, către 15 școli din zonele rurale din apropierea a cinci magazine Cora: Bacău, Baia Mare, Arad, Drobeta Turnu Severin și Constanța. Suma constituie 2% din vânzările produselor marca Cora în luna august, la care s-au adăugat contribuții de la o parte din furnizorii Cora.