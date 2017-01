„Copiii noştri învaţă mult prea mult şi de multe ori lucruri inutile”

„Copiii noștri învață mult prea mult și de multe ori lucruri inutile”

Ştire online publicată Miercuri, 23 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Prezent la masa prezidiului, prefectul Dănuț Culețu a punctat așa cum ne-a obișnuit: „De ce nu-i lăsăm și pe ei, elevii, să-și spună propriul punct de vedere? Vă dau un exemplu cu nepotul meu din Canada. Acolo, la liceu, în primul sau al doilea an, are opt materii, din care patru obligatorii și patru la alegerea elevului. Pentru că avem probleme cu securitatea în școli, vă întreb dacă noul post de director educativ are și acest rol? Cred în stimularea copiilor capabili, de la care pot pleca exemplele pentru ceilalți”.