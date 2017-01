„Copiii noştri, cobai ai bâlbâielilor din sistem”

Final de campanie de presă pe tema Legii Învățământului

„Copiii noștri, cobai ai bâlbâielilor din sistem”

Încheiem astăzi un capitol foarte important în ceea ce privește dezbaterea publică a Legii învățământului cu regretul că în tot acest răstimp n-am primit nici un comentariu vizavi de conținutul și prevederile acestei legi, decât provocând directorii la opinie. Felicităm toate cadrele care au demonstrat că le pasă, cum este cazul directorului Gheorghe Gavrilă de la Grup Școlar Industrial de Telecomunicații, sau prof. Alexandru Bujeniță, fostul director al Liceului Teoretic Hârșova. Suntem convinși că au fost și alte numeroase luări de poziție, dar nouă nu ni s-au „arătat”. Ne-am străduit, atât cât ne-a permis spațiul tipografic, să aducem la cunoștința tuturor, indiferent că sunt cadre didactice, elevi sau părinți, cele mai importante articole, cu alineatele de rigoare, stabilite de comun acord, la începutul acestei campanii, împreună cu inspectorul școlar general adjunct Adriana Oprea. Fie că nu s-a dorit participarea presei, fie că nu s-au organizat nici un fel de dezbateri, am reușit să participăm în tot acest interval la o singură ședință cu părinții, la Școala cu clasele I-VIII nr. 2, unde, cu sprijinul prof. Mihaela Calenici, am putut constata că părinții privesc cu resemnare amară postura de comentatori. Și au și de ce, atâta timp cât la „compunerea“ acestui proiect de lege nu le-a fost solicitată prezența. Domnule ministru, sunteți în slujba noastră, a copiilor și părinților din România!” Încadrându-se în termenul stabilit de minister, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – învățământ preuniversitar a remis un comunicat însoțit de o foarte riguroasă sinteză a observațiilor, comentariilor, corecțiilor considerate necesare, precum și propunerile membrilor federației. Remarcăm, însă, poziția tranșantă pe care au considerat să o abordeze, plecând de la faptul că, dacă în toți acești „17 ani au fost făcute experimente, am fost într-o continuă tranziție care și-a lăsat amprenta adânc asupra copiilor noștri, cobai ai bâlbâielilor din sistem, acum este nevoie de o schimbare majoră care să aibă în centrul preocupărilor «elevul». Ministerul Educației este un minister al instruirii care, inclusiv cu acest proiect de lege, nu face altceva decât să-și asigure și să-și consolideze poziția, fără să recunoască faptul că structurile sale există pentru că în România sunt copii și că aceștia au și părinți”. Politicul guvernează și educația! „De foarte mult timp școala românească este un câmp al bătăliilor politice. Educația - Prioritate Națională? Declarații electorale! Pe măsură ce timpul a trecut, școala a fost politizată tot mai mult, iar copiii noștri folosiți numai pentru încercările disperate în câștigarea luptelor pentru putere. A fost lansat în dezbatere publică un nou pachet legislativ. În încercarea dumneavoastră de a impune ceva, nu ați dorit o discuție constructivă și coerentă cu organizația de părinți cu care aveți semnat un acord în acest sens. De ce vă este frică de părinți, domnule ministru? Și ei sunt electoratul dumneavoastră, căruia va trebui să-i dați socoteală! În toată această perioadă de dezbatere publică ați preferat să discutați izolat cu părinții, care nu și-au putut exprima clar punctul de vedere”. Nu ne dorim această lege! „Ca Federație Națională recunoscută pe plan european, membru afiliat al Asociației Europene a Părinților care funcționează pe lângă Consiliul Europei, nerecunoscută de către MedCT, în ciuda acordului de parteneriat «EDU-PART», vă solicităm să stopați promovarea pachetului legislativ către Parlamentul României și în nici un caz să nu vă folosiți la poză și declarația de final de acordul părinților. Vă notificăm faptul că ne vom adresa în acest sens și Parlamentului, și Consiliului Europei”. „Vrem să fim recunoscuți!” Una dintre cele mai aprige solicitări o constituie recunoașterea prin lege a Federației Părinților ca organism consultativ reprezentativ al părinților la nivel național, ca urmare a Protocolului de parteneriat „EDU-PART” încheiat în luna decembrie 2006. FNAP-IP este membru afiliat al Asociației Europene a Părinților care funcționează pe lângă Consiliul Europei și, cu toate acestea, nu este recunoscută de către MECT.