Copiii din Valu lui Traian salută Europa

Ştire online publicată Miercuri, 06 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna aceasta, elevii Școlii „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian sărbătoresc Ziua Europei, sub genericul „Pașaport pentru Europa, printr-o serie de activități și manifestări, care își propun să promoveze creativi-tatea și inovația în rândul copiilor, încurajându-i să se facă auziți la nivel european. După ce ieri, „Călătorind prin Europa”, elevii din clasa a VI-a B au realizat o expoziție de lucrări cu costume tradiționale din țările bătrânului continent, astăzi, copiii din clasele primare și gimnaziale își vor testa cunoștințele despre „Simboluri europene”, statele membre ale Uniunii Europene, steaguri și monede, prin diverse jocuri, realizări de postere, concursuri de desene - cu tema „Europa în ochii noștri”. În cadrul activității „Valori românești - valori europene”, ce se va desfășura joi, 7 mai, elevii clasei a VI-a A vor prezenta, sub forma unui joc, drepturile omului și libertățile din UE, precum și rolul pe care-l au diferite instituții. În ultima zi din săptămână se vor derula, într-o manieră ludică și interactivă, activități precum: „Basme în Europa”, „Obiceiuri și tradiții din țările europene”, „Capitalele Uniunii Europene”, în cadrul cărora se va sublinia rolul esențial pe care tinerii îl joacă - prin dăruire, strădanie și îndrăzneală - pentru clădirea unui viitor mai bun pentru Europa.