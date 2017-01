Copiii descoperă tradiţiile populare de Sf. Andrei

Copiii descoperă tradițiile populare de Sf. Andrei

Sala de festivități a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” a găzduit activitatea-concurs „Creștinarea spațiului dobrogean - rolul Sf. Apostol Andrei”, coordonată de prof. Nicoleta Măldăianu și prof. Iuliana Voicu.Echipe de câte șase elevi de la clasele a VI-a A, a VI-a B, a VI-a D, a VII-a A, a VII-a B și a VII-a C au avut probe variate în care au dovedit că au cunoștințe demne de a fi împărtășite: proba scrisă de cunoștințe despre Sf. Apostol Andrei, proba orală de cunoștințe cu întrebări - fulger, proba de creație (realizarea unei poezii din cinci versuri, pornind de la cuvântul-cheie „apostol”), proba orală de prezentare a unor tradiții populare de Sf. Andrei și, la final, prezentarea proiectelor realizate, în prealabil, de fiecare echipă.La finalul activității, toți elevii par-ticipanți la concurs au fost premiați cu diplome, icoane, cărți și cruciulițe, iar clasamentul a fost următorul: Premiul I - echipa „Micii credincioși” (clasa a VI-a A), Premiul II - echipa „Micii Îngeri” (clasa a VI-a D), Premiul III echipa „Micii Apostoli” (clasa a VII-a A). Au fost acordate și trei Mențiuni, pentru echipele „Îngerașii Sf. Andrei” (clasa a VII-a C), „Apostolii Domnului” (clasa a VII-a B) și „Ucenicii” (clasa a VI-a B).