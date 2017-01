Copiii au nevoie de microbuze, nu de promisiuni

În timp ce din capitală ne potopesc promisiunile, 54 de copii din Negureni vin pe jos, 7 km, prin pădure, la școală, la Băneasa. Și suntem convinși că nu sunt singurii care-și marchează copilăria în mod atât de trist. În luna mai a acestui an, într-o conferință de presă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, se aducea la cunoștință că, din toamnă, 757 elevi din mediul rural vor fi transportați cu microbuzul. La vremea respectivă, se vorbea de o licitație la Focșani pentru cele 15 microbuze alocate județului Constanța. Ținând cont și de priorități, și anume, în principal, distanța pe care o parcurg copiii până la școală, ISJ Constanța stabilise destinația celor 15 microbuze, pentru următoarele comune și orașe: Cogealac, Seimeni, Comana, Băneasa, Cobadin, Ostrov, Pantelimon, Rasova, Târgușor, Negru Vodă, Corbu, Ion Corvin, Castelu, Ciobanu, Mihai Viteazu. Acestea urmau să se adauge celor 12 microbuze de care se bucură de anul trecut, din luna noiembrie, copiii din 12 comune. Vorbim la trecut, pentru că prezentul e cât se poate de sumbru. Într-o convorbire recentă cu primarul Gelu Iordache, am aflat că cei 54 de copii care fac naveta de la Negureni, 7 km, prin pădure, au ajuns la mila șoferilor de pe cursele care fac legătura Băneasa-Constanța. Dar nici acestora nu le convine să încarce mereu microbuzul, pentru 1 leu, cât îi costă drumul de la școală acasă pe acești copii. „M-am săturat de adrese. Am ajuns să le schimb doar data și să le trimit, doar-doar și-o face cineva milă de acești copii care se trezesc dimineața la ora 5 să ajungă la școală, pentru că fac două ore pe drum, pe jos. Am vrut să cumpărăm noi, Primăria, un microbuz, dar, deși avem statut de oraș, am cheltuit mai mult decât o comună. Nu ne permitem să achiziționăm măcar o mașină mai nouă la Primărie, că «Dacia» asta din ‘99 nu ne mai ține mult“, declara primarul Iordache. Să ne rugăm să nu vină zăpadă La Târgușor s-ar părea că există unul din acele autoturisme ARO bine întreținute, care au rezistat din 2001, an în care conducerea ministerul învățământului a tras primul „tun“ pentru școlile din mediul rural. Cu toate acestea, Carmen Mitican, directoarea școlii din comună, își exprima speranța că cei 25 de copii care fac naveta din satul Mireasa vor avea parte, în curând, de un transport mai civilizat și în siguranță. Având în vedere că deja meteorologii ne avertizează că vremea se înrăutățește, așa încât copiii vor avea de înfruntat temperaturi ce trec sub 10 grade Celsius, am dorit să aflăm care sunt ultimele vești pe care ni le poate furniza ISJ Constanța legat de urgentarea procurării acestor atât de necesare microbuze. Anamaria Burada, consilierul de imagine al instituției, ne-a adus la cunoștință că printre localitățile nominalizate să beneficieze de transport sunt și două orașe: Băneasa și Negru Vodă. Cu toate că programul se referă la transportul pentru mediul rural și, de asemenea, utilarea școlilor comasate, iată că Băneasa va beneficia și ea. Mai trist este faptul că apariția acestor microbuze se anunță abia pentru luna noiembrie, chiar decembrie, ceea ce ni se pare grav, dacă temperaturile de iarnă se grăbesc din luna octombrie. Sperăm, totuși, că inspectorul școlar general Marian Sârbu n-are timp să se întâlnească cu presa pentru că face diligențe pentru urgentarea procurării acestor atât de necesare microbuze.În timp ce din capitală ne potopesc promisiunile, 54 de copii din Negureni vin pe jos, 7 km, prin pădure, la școală, la Băneasa. Și suntem convinși că nu sunt singurii care-și marchează copilăria în mod atât de trist. În luna mai a acestui an, într-o conferință de presă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, se aducea la cunoștință că, din toamnă, 757 elevi din mediul rural vor fi transportați cu microbuzul. La vremea respectivă, se vorbea de o licitație la Focșani pentru cele 15 microbuze alocate județului Constanța. Ținând cont și de priorități, și anume, în principal, distanța pe care o parcurg copiii până la școală, ISJ Constanța stabilise destinația celor 15 microbuze, pentru următoarele comune și orașe: Cogealac, Seimeni, Comana, Băneasa, Cobadin, Ostrov, Pantelimon, Rasova, Târgușor, Negru Vodă, Corbu, Ion Corvin, Castelu, Ciobanu, Mihai Viteazu. Acestea urmau să se adauge celor 12 microbuze de care se bucură de anul trecut, din luna noiembrie, copiii din 12 comune. Vorbim la trecut, pentru că prezentul e cât se poate de sumbru. Într-o convorbire recentă cu primarul Gelu Iordache, am aflat că cei 54 de copii care fac naveta de la Negureni, 7 km, prin pădure, au ajuns la mila șoferilor de pe cursele care fac legătura Băneasa-Constanța. Dar nici acestora nu le convine să încarce mereu microbuzul, pentru 1 leu, cât îi costă drumul de la școală acasă pe acești copii. „M-am săturat de adrese. Am ajuns să le schimb doar data și să le trimit, doar-doar și-o face cineva milă de acești copii care se trezesc dimineața la ora 5 să ajungă la școală, pentru că fac două ore pe drum, pe jos. Am vrut să cumpărăm noi, Primăria, un microbuz, dar, deși avem statut de oraș, am cheltuit mai mult decât o comună. Nu ne permitem să achiziționăm măcar o mașină mai nouă la Primărie, că «Dacia» asta din ‘99 nu ne mai ține mult“, declara primarul Iordache. Să ne rugăm să nu vină zăpadă La Târgușor s-ar părea că există unul din acele autoturisme ARO bine întreținute, care au rezistat din 2001, an în care conducerea ministerul învățământului a tras primul „tun“ pentru școlile din mediul rural. Cu toate acestea, Carmen Mitican, directoarea școlii din comună, își exprima speranța că cei 25 de copii care fac naveta din satul Mireasa vor avea parte, în curând, de un transport mai civilizat și în siguranță. Având în vedere că deja meteorologii ne avertizează că vremea se înrăutățește, așa încât copiii vor avea de înfruntat temperaturi ce trec sub 10 grade Celsius, am dorit să aflăm care sunt ultimele vești pe care ni le poate furniza ISJ Constanța legat de urgentarea procurării acestor atât de necesare microbuze. Anamaria Burada, consilierul de imagine al instituției, ne-a adus la cunoștință că printre localitățile nominalizate să beneficieze de transport sunt și două orașe: Băneasa și Negru Vodă. Cu toate că programul se referă la transportul pentru mediul rural și, de asemenea, utilarea școlilor comasate, iată că Băneasa va beneficia și ea. Mai trist este faptul că apariția acestor microbuze se anunță abia pentru luna noiembrie, chiar decembrie, ceea ce ni se pare grav, dacă temperaturile de iarnă se grăbesc din luna octombrie. Sperăm, totuși, că inspectorul școlar general Marian Sârbu n-are timp să se întâlnească cu presa pentru că face diligențe pentru urgentarea procurării acestor atât de necesare microbuze.