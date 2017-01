COOLtura pe TV

Ştire online publicată Luni, 01 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Astăzi, ora 10, TVR Cultural difuzează cel de-al treilea episod din „Bâlciul deșertăciunilor”, („Vanity Fair”, Marea Britanie, 1998). Regia este semnată de Marc Munden, protagoniști fiind Natasha Little, Frances Grey și David Ros. Serialul are șase nominalizări la premiile BAFTA din 1999 și trei premii la Festivalul Internațional de Programe Audiovizuale de la Biarritz, Franța, 1999. // Tot pe TVR Cultural, telespectatorii vor putea viziona azi emisiunea „Garantat 100%”, moderată de Cătălin Ștefănescu. Invitatul emisiunii este muzicianul Marin Cazacu. // Marți, 2 februarie, ora 16:30, la TVR Cultural va fi difuzată emisiunea „Identități”, în cadrul căreia este portretizat Ovidiu Panighiant, un nume mai puțin cunoscut din pleiada artiștilor de origine armeană, dar care vine înaintea telespectatorilor pentru a dovedi că familia minorităților este un izvor nesecat de valori culturale. // De asemenea, marți, de la ora 17, la TVR Cultural, o vom putea vedea pe Eugenia Vodă stând de vorbă cu profesorul Ioan Holender, în cadrul emisiunii „Profesioniștii”. // Miercuri, 3 februarie, de la ora 17:29, pe Viasat History va fi difuzat filmul serial documentar „Religii pierdute”. De această dată, va fi realizată o investigație asupra zeităților antice ale primei culturi majore a Europei, cultura greacă. Sunt explorate locurile cele mai importante, precum palatul din Knossos, Acropole, Delphi și colonia Paestum din sudul Italiei. // Tot miercuri, de la ora 22, Viasat History difuzează filmul serial documentar „Vânătorii de naziști”. Martin Bormann îi era indispensabil lui Hitler. I-a devenit atât de apropiat, încât acesta a exclamat, la un moment dat: „Ca să câștig războiul, am nevoie de Bormann!”. Și mai sinistră a fost implicarea lui Bormann în asigurarea desfășurării „Soluției finale”. Himmler îl înștiința pe Bormann despre exterminarea evreilor. Bormann a părăsit buncărul din Berlin după sinuciderea lui Hitler, pe 30 aprilie 1945, dispărând fără urmă. Așa a început una dintre cele mai lungi căutări ale naziștilor din istorie.