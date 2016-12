Controverse legate de temele pentru acasă. "Învăţăm copiii să nu mai facă nimic!"

10

temele

Am citit mai jos ca cineva spunea cate ore lucreaza un adult,maxim 8 ore,iar acesti copii duc si cate 12ore pe zi,nu mai vorbesc si cei care incearca sa faca si sport,ceea ce ar trebui normal sa faca toti copiii dintr-o societate sanatoasa.Si ne mai miram ca viitorul e bolnav.Oricum,discutia era legata de teme,nu stiu de ce nu copiem un sistem de afara,ca vad ca tot incercam de aproape 30 de ani sa ne facem propriul sistem,care e jale.Daca s-a vazut de marii profesori ca nu merge sistemul,de ce nu macar sa luam din ala vechi in care si domniile lor au facut scoala,adica,o singura carte de matematica,fizica,etc pe fiecare an scolar.Simplu si usor de inteles pentru toti,ca sa inteleaga si copiii astia ceva,chiar si noi ca parinti.O tampenie mai mare cu auxiliare si nu stiu cate tipuri de manuale,la fiecare scoala o alta carte,o tampenie.Ma rog,alta problema ,temele,care vin puhoi peste copii,bombardati de informatii amestecate,sa va dau un exemplu la istorie,se incepe cu dacii si romanii,merge in perioada feudala si apoi se intoarce iar la fenicieni si vechii greci.Pai ce sa mai inteleaga bietul copil.Fratilor faceti totul cum trebuie,luati-o cu inceputul si ajungeti in zilele noastre.Am prieteni care s-au stabilit in Olanda,acolo teme nu se dau pana la clasa a 8-a.Copiii vin de la scoala si se duc la sport,fac activitati cu parintii si vad ca societatea lor o duce bine mersi,au cei mai buni ingineri,biologi,agricultori,transportatori navali,asa ca se poate,dar ideea e ca se vrea,la noi cei care sunt in ministere fac afaceri,scot fiecare carti si vor sa le fie distribuite prin toate scolile din tara.Toti vor un singur lucru BANI,si-atat.