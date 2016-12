Contracandidaţi pentru 80 milioane lei vechi – salariul de director al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

Contracandidați pentru 80 milioane lei vechi – salariul de director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Pentru funcția de director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Gabriel Custurea și Constantin Chera și-au depus dosarele cu proiectele de management la Direcția pentru Cultură, Învățământ, Sport și Sănătate, din cadrul Consiliului Județean Constanța. Motivațiile candidaților sunt extrem de puternice, având în vedere că a fi director al Muzeului de Istorie este foarte avantajos din punct de vedere financiar. Astfel, prin Hotărârea nr. 6 din 17 februarie, prin care Consiliul Județean aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statutul de funcții pe anul 2010, directorul general al Muzeului de Istorie și Arheologie primește un salariu de bază de 8118 lei, în timp ce un șef de secție este remunerat cu 5538 lei. Comparativ, aflăm din Hot. 10 a CJ, cu privire la bugetul Muzeului de Artă Constanța, că funcția de director general al instituției este remunerată cu 5675 lei, în timp ce un șef de secție are un salariu de bază de 2460 lei. În ceea ce privește direcțiile proiectelor de management pe care cei doi candidați la șefia Muzeului de Istorie le-au întocmit, ele vizează obținerea de fonduri extra-bugetare, precum și continuarea programelor pe care instituția le are în desfășurare. „Vom încerca să obținem fonduri extra-bugetare din săpăturile de pe centura Constanței. De asemenea, vom urmări optimizarea cheltuielilor, pentru că suntem într-un an dificil din punct de vedere financiar. Vom intensifica, totodată, relațiile cu agențiile de turism și vom încerca să introducem Muzeul de la Hârșova în circuitul croazierelor”, ne-a spus Constantin Chera. În ceea ce privește planurile lui Gabriel Custurea, actualul director interimar își propune să continue proiectele pe care muzeul le are în desfășurare, cu accent pe cercetarea științifică și pe pregătirea personalului. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Constanța așteaptă, de asemenea, numirea unui director. Pentru acest post, ieri urma să-și depună dosarul Mihaela Petrescu, actualul șef interimar al instituției.