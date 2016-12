Continuarea cărţii „De veghe în lanul de secară“, interzisă în SUA şi Canada

Continuarea cărții „De veghe în lanul de secară“, interzisă în SUA și Canada

Ştire online publicată Luni, 17 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cartea despre care se spune că ar fi continuarea celebrei „The Catcher in the Rye” („De veghe în lanul de secară”) nu va putea fi publicată în SUA și Canada, potrivit unei înțelegeri la care au ajuns autorul suedez Fredrik Colting și moștenitorii americanului J. D. Salinger, anunță BBC. În plus, suedezul nu își va putea intitula cartea „60 Years Later: Coming Through the Rye” și nu va putea face nicio referire la romanul lui Salinger, potrivit aceleiași înțelegeri. În schimb volumul va putea fi publicat și comercializat în orice țară în afară de SUA și Canada. Scandalul pe acest subiect a început înainte de moartea lui Salinger, produsă în ianuarie 2010. Deranjat de asocierea cărții suedezului cu romanul său „The Catcher in the Rye”, autorul american l-a dat în judecată pe Colting, iar avocații săi au spus că așa-zisa continuare este „pur și simplu o păcăleală”. Scriitorul suedez, care a scris cartea sub pseudonimul John David California, s-a apărat afirmând că volumul său nu este nicidecum o continuare a celebrului roman scris de Salinger, ci un comentariu literar. Asta în ciuda faptului că, în cartea lui Colting, apare un personaj inspirat de anti-eroul Holden Caulfield, creat de Salinger.