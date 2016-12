Contestaţii la concursul pentru directori de şcoli. "Mă consider nedreptăţită chiar de către colegi!"

4

Din sistem

Ce pacat ca Nu poate face contestatie si dna Vriscu Zoita de la scoala 8. Mai intai, inainte de examen, a angajat a doua administratora in scoala (acumen sunt DOUA administratore mama si fiica) si dupa examen, daca a vazut ca Nu mai are ce sa faca a inceput sa-si traga dreptul punand jaluzele foarte scumpe in cancelarie, cumparand mobila kicioasa. De asemenea, cu ajutorul prietenelor pe care le-a adus in scoala, transmite in cancelarie cand sa se faca CP si cine SA Nu Fie Propus, desi este expert si intruneste toate conditiile. Dar cum si ISJul ii accepta manevrele pe care le face (dovada fiind statele pe care le accepta cu doi administratori la o scoala gimnaziala cu 700 de elevi), ce poti sa mai faci? Nu toti sunt macedoneni. Nu pe toti ne cheama Stambuli sau Cucone (.ca sa numesc doar ultimele prietene pe care si le-a adus in scoala)...