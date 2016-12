CONTESTAŢIE

CONTESTAȚIE

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Studenți ai Facultății de Arte, contestăm alegerile de reprezentanți ai studenților în Consiliul facultății, organizate de Liga studenților din UOC, din următoarele motive:1. Vineri, 20 ianuarie 2012, am aflat cu stupoare că a fost programată, la ora 18.oo, adunarea de alegeri a reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Arte, fără ca datele de desfășurare a alegerilor să se facă publice prin afișare la sediile Facultății de Arte, conform Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității „Ovidius” din Constanța;2. Unii dintre noi am fost puși in situația de a nu ne mai putea depune candidatura, deși intenționam acest lucru;3. Reclamăm faptul că a fost încălcat flagrant art. 20 din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității „Ovidius” din Constanța, care prevede: „.... Comisia Electorală Centrală va face cunoscută data, ora și locația desfășurării alegerilor cu cel puțin 2 zile înainte de ziua alegerilor, pentru fiecare facultate în parte, prin afișarea la avizier.5. La elaborarea regulamentului, cei care l-au redactat au omis intenționat anunțarea din timp a datei limită de depunere a candidaturilor, fapt ce a făcut posibilă situația aberantă în care ne aflăm. 6. Vă aducem la cunoștință faptul că reprezentantul studenților Facultății de Arte a intrat în posesia Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității „Ovidius” din Constanța, în data de 18 ianuarie 2012, ora 06:50 PM (după insistente rugăminți adresate președintelui Ligii studenților), urmând a se întalni ulterior cu studenții, în vederea prezentării regulamentului de alegeri. Menționăm că același regulament a fost afișat pe site-ul UOC joi, 19 ianuarie 2012. (Anexăm copie după pagina web a site-ului UOC și pagina personală de e-mail cu data și ora la care am primit regulamentul).În concluzie, studenții Facultății de Arte consideră ilegală ședința de alegeri organizată abuziv de către Comisia Electorală Centrală, și solicită refacerea acestora în temei legal, conform Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității „Ovidius” din Constanța, afișat pe site-ul UOC în data de 19 ianuarie 2012.