Consultare publică privind rolul ştiinţei şi inovării în asigurarea hranei omenirii

Consultare publică privind rolul științei și inovării în asigurarea hranei omenirii

Comisia Europeană a lansat o consultare on-line cu privire la modul în care știința și inovarea pot ajuta UE să furnizeze alimente sănătoase, hrănitoare și suficiente, în condiții durabilitate, la nivel mondial.Discuția este legată de tema Expoziției Universale din acest an (Expo Milano 2015) „Hrănirea planetei, energie pentru viață”, care are drept scop să deschidă o dezbatere politică reală privind securitatea alimentară globală și durabilitatea.Consultarea va sta la baza dezbaterilor privind o agenda de cercetare viitoare și va ajuta Europa să facă față provocărilor privind securitatea alimentară și nutriția. Consultarea se va concentra pe domeniile în care eforturile de cercetare ale UE pot avea cel mai puternic impact, cum ar fi: modul de îmbunătățire a sănătății publice prin nutriție, creșterea siguranței și a calității alimentelor, reducea pierderilor de alimente și a deșeurilor alimentare, dezvoltarea rurală durabilă, creșterea producției agricole printr-o intensificare durabilă, mai buna înțelegere a funcționării piețele alimentare și creșterea accesului oamenilor din întreaga lume la hrană.Consultarea are loc on-line, până la 1 septembrie 2015. Rezultatele vor fi publicate la data de 15 octombrie, înainte de Ziua Mondială a Alimentației, și va contribui la conturarea moștenirii UE, pentru Expo 2015.