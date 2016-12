Constănţenii sunt norocoşii care au putut vedea eclipsa

Cerul a ținut cu noi!

Constănțenii sunt norocoșii care au putut vedea eclipsa

Anunțata eclipsă totală de la finele săptămânii trecute a promis că ne va fascina cu multitudinea de culori și fenomene prin care va trece. Ea a cerut în schimb, o singură condiție: cerul să fie senin.Ei bine, cerul a ținut cu noi, iar la Constanța, cei care au fost prezenți, sâmbătă seara, la Planetariu s-au bucurat de eclipsă chiar și cu ochiul liber. La eveniment, au participat grupuri de copii de la școli din Constanța, de la liceele „Decebal” și „Traian” sau Școala „Gheorghe Țițeica”.„Ne-am bucurat tare mult că la Constanța s-a putut vedea eclipsa. Multe orașe nu s-au bucurat de acest fenomen, însă la noi s-a văzut în toată splendoarea ei. Împreună cu profesoara Narciza Topor, inspector școlar specialitatea fizică, am organizat mai multe grupuri de copii și i-am adus să privească eclipsa. Bineînțeles că au primit explicații detaliate despre corpuri cerești, etc. De asemenea, eclipsa a avut loc un pic mai târziu decât am preconizat noi, iar în acest timp, am pus la dispoziție instrumentele de care dispunem, iar copii au privit planetele Jupiter și Venus. Tot în cadrul evenimentului, copii au prezentat mai multe referate pregătite special pentru acea seară, despre astronomie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constanța Diamandi, muzeograf al Planetariului din Constanța.Muzeograful mai spune că, la sesiunea de observare astronomică, au participat nu numai copii ce și-au manifestat un interes grozav față de fenomenele astrale, ci și vizitatori individuali, din mai multe localități ale județului Constanța.„Vedeam în ochii lor cum se bucură de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Vă dați seama că și noi, ca muzeografi, când vedem că în urma noastră cineva își manifestă așa mult interes față de lumea astrală, suntem mai mult decât bucuroși, este un sentiment de bucurie inexplicabil”, a mai adăugat Constanța Diamandi.Sesiunea de observare astronomică din Constanța ne anunță că va fi deschisă săptămânal, organizând spectacole astronomice regulat, după un program ce va fi afișat, în curând, pe site-ul oficial al Planetariului.