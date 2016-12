Constănţenii pot alege între două spectacole omagiale Verdi şi Wagner

Constănțenii pot alege între două spectacole omagiale Verdi și Wagner

În cadrul Festivalului Giuseppe Verdi, inițiat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” pentru a omagia 200 de ani de la nașterea marelui compozitor, duminică, 14 aprilie, de la ora 19, este programată prima operă din „trilogia populară” care i-a adus lui Verdi maturitatea artistică.Libretul operei „Rigoletto”, inspirat de drama lui Victor Hugo „Regele se amuză”, dă lucrării profunzimea psihologică, ce va deveni caracteristică pentru realismul romantic verdian. Premiera operei a avut loc la Veneția, la „Teatro La Fenice”, în data de 11 martie 1851. Melomanii constănțenii vor putea urmări drama bufonului Rigoletto din opera verdiană cu același nume, sub condu-cerea muzicală a dirijorului Davide Crescenzi din Italia.În rolurile principale tenorul Robert Nagy, baritonul Ionuț Pascu, ambii din București, și tânăra soprană Smaranda Drăghici. Se alătură Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Gabriel Dobre, Laurențiu Severin, Marius Eftimie, Doru Iftene, Iulian Bratu, Ionela Duma, Veronica Coman, Octavian Minea.v v vSala Teatrului de Stat din Constanța va fi gazda, duminică, 14 aprilie, de la ora 19, a unui eveniment special. Este vorba despre premiera spectacolului „The First Hour”, scris de Lorenzo Gioielli și dedicat compozitorului Richard Wagner, la împlinirea bicentenarului de la nașterea sa. Spectacolul la care și-au adus contribuția patru regizori din România, Italia, Grecia și Bulgaria este organizat sub egida SC Authentic Art SRL, in colaborare cu Teatrotesi (Italia), HRDC (Grecia) și CCC Slavyanska Beseda 1880 (Bulgaria), cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și al Primăriei Municipiului Constanța.v v vDuminică, 14 aprilie, de la ora 11, la sala Teatrului pentru Copii și Tineret micii spectatori sunt așteptați pentru a viziona povestea lui Ion Creangă „Fata babei și fata moșneagului”.