„Constanţei îi lipseşte cultura de oraş istoric!“

Matrioska-papusa ruseasca

Prin natura meseriei,am colaborat mult cu arheologii.Inainte de a-mi scoate palaria in fata lor,vreau sa fac doua observatii: 1-Arheologia a avut necazuri si pe vremea lui Ceausescu. Bolsevicii isi aduc aminte de istorie numai atunci cand trecutul nostru are legatura cu Victoria Socialismului. Si acum este la fel,nu insist. Dar fata de ce se petrece azi,jur ca ceausistii au protejat trecutul istoric. Intrase frica in noi.Cand descopeream cate un ciob de oala sparta,vorbeam in soapta. Daca venea un arheolog de la muzeu,pentru noi era un fel de bau-bau. Aveam obligatia sa ne supunem fara alte comentarii. Nu intervenea nimei in favoarea santierului. 2-Cred ca toti arheologii sunt oameni speciali. Cateodata ai impresia ca oamenii astia fac parte din alta lume. Sunt indragostiti de meseria lor. Pentru ei,arheologia nu este o meserie sau un mijloc de existanta. Ei vad arheologia ca pe un "hobby".(verificati). De aici vine si "cumintenia" lor.Observati ca parca sunt rupti de lume. Ca si crestinii,arheologii cred in principiul "Da-i Cezarului ce-i al Cezarului !" si "Lasa-i pe prosti in plata Domnului" as mai adauga eu. Matrioska este o papusa traditionala ruseasca.Daca o desfaci,gasesti in ea alta Martioska. Daca o desfaci si pe a doua,dai de o Matrioska mai mica,si asa mai departe. Raul se ascunde in noi ca in papusa Matrioska. Toti suntem facuti din alte papusi mai mici. Degeaba cautam o "cultura de oras istoric" ca in cultura noastra gasim alta prostie mai mica. Sa dau un exemplu. In urma cu 3 ani un grup de istorici din Bucuresti,face o vizita la Muzeul de Arheologie Constanta. Redactorul Matrioska de la Cuget Liber considera ca evenimentul este banal si arunca stirea undeva in subsolul ziarului. Ce aflam din stire ? Aflam ca istoricii veniti de la Bucuresti au facut o poza pe scarile muzeului.Dupa ce au facut poza,istoricii nostri au declarat ca presedintele Basescu manifesta dispret fata de istoria Constantei(nu zambiti,verificati in presa). La ora aia presedintele Basescu se afla la 300Km de Constanta iar Mazare si Constantinescu se aflau la 500 de metri. Intelectualii nostri nu au avut curajul sa se adreseze capilor din judet. Mai usor a fost sa-l injure pe Basescu,ca nu avea cum sa riposteze. In final,intelectualii nostri de la Bucuresi s-au urcat intr-un autobuz si au plecat la Histria ca sa verifice daca cetatea nu a fost retrocedata. Intelectualul papusa Matrioska si-a facut datoria.L-a injurat pe Basescu.