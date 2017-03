CONSTĂNŢEANUL ALEX FLOREA VA REPREZENTA ROMÂNIA LA EUROVISION. ASCULTĂ AICI MELODIA CÂŞTIGĂTOARE

CONSTĂNȚEANUL ALEX FLOREA VA REPREZENTA ROMÂNIA LA EUROVISION. ASCULTĂ AICI MELODIA CÂȘTIGĂTOARE

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigătorul Eurovision România 2017 a fost decis exclusiv prin votul telespectatorilor. Ilinca feat. Alex Florea, cu piesa „Yodel It!“, o combinație de rock, rap și yodelling, au fost aleși de români să ne reprezinte pe scena din Kiev, pe care, în luna mai, se va desfășura cea de-a 62-a ediție Eurovision 2017. Cei doi cântăreți, care au fost rivali în show-ul de la Pro TV „Vocea României“, au obținut 10.377 de voturi, șansa de a reprezenta România la Eurovision 2017, dar și un cec în valoare de 5.000 de euro. Acești bani, după cum a precizat Iuliana Marciuc, șefa delegației României la Kiev, vor fi investiți în totalitate în producția show-ului pe care cei doi cântăreți îl vor prezenta pe scena Eurovision 2017, scrie adevarul.roPe locul doi s-a clasat Mihai Trăistariu, cu piesa „I won’t surrender”. Cele 5.201 de voturi primite nu au fost suficiente pentru victorie.Locul trei a fost ocupat de trupa Instinct, cu doar 3.063 de voturi, care s-a prezentat în finală cu piesa „Petale”.Locul 4. Trupa Maxim și Nicolae Voiculeț, „Adu-ți aminte” – 2.800 voturiLocul 5. Xandra, „Walk on by” – 2.556 voturiLocul 6. Cristina Vasiu, „Set the Skies on Fire” – 2.222 voturiLocul 7. Ramona Nerra, „Save Me” – 2.102 voturiLocul 8. Eduard Santha, „Wild child”- 1.331 voturiLocul 9. Tavi Colen și Emma, „We own the night” – 1.128 voturiLocul 10. Ana Maria Mirică, „Spune-mi tu” – 913 voturi