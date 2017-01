Constănţeanca Cristina Roşu - medalie de aur la engleza de afaceri

Constănțeanca Cristina Roșu - medalie de aur la engleza de afaceri

Cristina Denisa Roșu este câștigătoarea Medaliei WORLD GOLD la examenul English for Bussiness (engleză pentru afaceri) al instituției London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board. Eleva, care studiază în clasa a XII-a la Liceul Internațional de Informatică, a fost pregătită pentru examenul LCCI de către prof. Florina Niculescu, în cadrul Clubului „Britteen", care se desfășoară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" din Constanța, în colaborare cu Consiliului Britanic București și al Uniunii Vorbitorilor de Limba Engleză România (ESU - English Speaking Union). Munca și perseverența au condus-o pe Cristina Denisa Roșu la obținerea certificatului LCCI English for Bussiness Level 2, cu cel mai înalt punctaj din cadrul seriei de examinare februarie-iunie 2007. Cristina a reușit să îi depășească pe toți candidații înscriși din lumea întreagă, aducând medalia de aur WORLD GOLD la Constanța și la Colegiul National „Mircea cel Bătrân", care este Centru de Examinare LCCI, prin fundația Alumni a Colegiului. De menționat faptul că LCCI s-a înființat în anul 1887 și, în prezent, instituția functionează în 125 de țări printr-o rețea de peste 8500 de centre de examinare. Pasionată, printre altele, de muzică, limbi străine și munca de voluntariat, Cristina își dorește o carieră în domenii legate de afaceri internaționale. Prin acest rezultat extraordinar, ei i se oferă șansa de a aplica la una din bursele LCCI. Prof. îndrumător Florina Niculescu a afirmat: „Sperăm ca viitorul să ne aducă mai mulți candidați cu succese la fel de frumoase ca ale Cristinei, promovând astfel talentul și priceperea tinerilor din Constanța pe plan mondial. Sunt foarte mândră de Cristina și sunt mulțumită că munca mea nu a fost în zadar". De altfel, toți elevii înscriși până acum în Clubul „Briteen" au obținut la același examen punctaje foarte mari. Sâmbătă, în amfiteatrul de la etajul I al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân", de la ora 15, va avea loc premierea copiilor și deschiderea unui nou an al Clubului „Britteen".