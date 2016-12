Constanţa va deveni Capitala culturală a României

La sfârșitul lunii octombrie,

Constanța va deveni Capitala culturală a României

Peste două săptămâni, la Constanța, va începe cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“. Constănțenii vor putea urmări o serie de spectacole inedite, vor putea admira nume mari ale operei și baletului internațional. Capodopere precum Traviata, Aida sau Carmina Burana nu vor lipsi din program.Pregătirile sunt în toi, iar evenimentul va debuta pe 25 octombrie, ora 18.30, cu opereta „O noapte la Veneția”, de Johann Strauss-fiul. Organizatorii vor încheia Festivalul pe 29 noiembrie, cu „Carmina Burana”, de Carl Orff, o capodoperă a genului vocal-simfonic.Directorul Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, a declarat că iubitorii artei vor putea participa la 14 seri diverse ca gen, cu invitați valoroși din țară și străinătate. Operă, operetă, recitaluri, cu invitați din Germania, Serbia, Austria, Japonia.Pe 29 octombrie, de la ora 18.30, sub genericul „Maestrul Vasile Moldovean - tenor pe patru continente”, constănțenii vor avea ocazia să-l reîntâlnească pe unul dintre cei mai mari muzicieni pe care i-a dat Constanța.„Îl avem invitat de onoare pe tenorul Vasile Moldovean, în vârstă de 80 de ani, tenorul care a reprezentat arta lirică românească în toată lumea,” a subliniat Vlădescu. Este artistul român născut la Constanța, pe 6 octombrie 1935, cu cele mai multe reprezentații din istoria modernă a Metropolitan Opera din New York. Părăsea România în anul 1972, când a plecat în Germania și a refuzat să se mai întoarcă. Principalul motiv a fost acela că liderii comuniști l-au condamnat la moarte, acuzându-l de trădare de țară. Este artistul care a evoluat doi ani în corul constănțean, iar în perioada 1966 - 1972 a fost solist al Operei Române din București.Tenorul Vasile Moldovean a fost decorat de președintele României, în 2013, cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Comandor, în semn de înaltă apreciere pentru talentul și dăruirea de excepție prin care s-a impus, timp de mai multe decenii, pe marile scene ale lumii. Un an mai târziu, în vara lui 2014, a fost distins cu un premiu special la cea de-a doua ediție a Galei Premiilor Operelor Naționale de la Iași.„Festivalul se adresează oricărui segment de public pentru că în program avem seri de operetă, muzică, de gală, concert pop simfonic, rock, astfel încât toată lumea să se regăsească. Îi mulțumesc ministrului Culturii, Ionuț Vulpescu, pentru că ne-a susținut financiar. Festivalul ar fi fost mult mai sărac, îl bifam, dar nu ar fi fost așa de spectaculos pentru că noi avem o mână de artiști!”, a subliniat Daniela Vlădescu.Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului se va încheia cu Gala Celor Trei Soprane, dar și cu Gala Tenorilor. Conducerea Teatrului și-a propus pentru anul viitor să organizeze și Gala Baritonilor pentru a mulțumi pe toată lumea. Nume mari ale scenelor românești și internaționale vor evolua la mal de mare, cu invitați unul și unul, care vor transforma orașul Constanța în Capitala culturală a României.Pentru acest festival s-au pregătit pachete promoționale, cel mai mare tarif pentru cele 14 seri ajungând la 200 de lei, în timp ce un pachet de 13 spectacole va fi 190 de lei.„Sunt convinsă că 90% dintre spectatori vor pleca foarte încântați acasă!” a spus directorul Vlădescu.