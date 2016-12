Constanţa - ruşinea României la Bacalaureatul de toamnă

4

O SUGESTIE

Domnule Răducu Popescu, sunteți pe calea cea bună și vă rugăm să continuați- au mai rămas in județul Constanța vre-o 7-8 directori neschimbați, numiți urgent in locul lor profesori de educație fizicâ, înlocuiti-i pe toți inspectorii de specialitate cu profesori de educație fizica, și ușor, ușor chiar și profesorii de specialitate, tot cu profesori de educație fizică întrucat aceștia sunt culti, frumosi, sarmanti, ca stim noi cine, si foarte disciplinati din punct de vedere politic. Lucrurile vor merge din ce in ce mai bine, deja sunt semnale pozitive iar elevii, parintii, cadrele didactice, personalul auxiliar sunt extrem de mulțumiți de revirimentul înregistat de invatamintul din judetul nostru in ultimul an de zile! Bravo!