Constanţa retro

Constanța retro

„Constanța în viziune trimedială. Prezent și istorie” este genericul sub care, de ieri, Muzeul de Artă Constanța organizează o serie de acțiuni culturale dedicate orașului. Astfel, ieri, s-a deschis o expoziție de cartofilie organizată în colaborare cu Filiala Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici, Asociația filateliștilor „Tomis” și Carto-clubul român. O călătorie în Constanța retro, cu povești ilustrate inedite, valoroase, culese și prezentate cu mândrie de colecționarii constănțeni. O pasiune pe cale de dispariție, după cum ne-au declarat la unison organizatorii, însă Constanța se mândrește, an de an, cu participări internaționale la acțiuni de profil. Am aflat că ilustratele sunt achiziționate de pe ebay sau de la târgurile mari din Europa, prețurile variind în funcție de starea și de datarea lor. La Muzeul de Artă sunt prezentate ilustrate de la 1800, din timpul războiului sau cu momente importante din istoria Dobrogei. Oameni, locuri, tradiții sunt expuse cu un parfum retro. Expoziția rămâne deschisă timp de lună, iar vineri, 23 mai, de la ora 15, tinerii artiști plastici ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria” prezintă o expoziție de fotografie pe simezele muzeului constănțean.