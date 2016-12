CONSTANŢA: „Laboratorul FBI“ în care se păstrează trecutul românilor

CONSTANȚA: „Laboratorul FBI“ în care se păstrează trecutul românilor

Costume populare, traiste, bundițe, cojoace, ștergare, pături, scoarțe din Dobrogea variatelor etnii dar și din toată România, toate vechi, sunt expuse, pe rând în sălile Muzeului de Artă Populară Constanța. Sunt frumoase și par noi ca scoase din cutie, dar când te uiți pe etichetă înlemnești. Cel mai vechi obiect datează din 1764. Ai fi zis că până acum ar trebui să fie praf, o adunătură de găuri îngălbenite și șifonate. Care e taina care le ține într-o asemenea stare?Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, ne-a răspuns, conducându-ne pe drumul obiectelor de patrimoniu în muzeu. Prima reacție a fost că probabil nici la FBI nu sunt așa de strict și atent păstrate probele.După achiziționare, obiectul este ținut în carantină pentru șase luni. Apoi intră la etuvă, mașinărie care, cu ajutorul temperaturilor înalte (reglată în funcție de material) curăță materialul de orice intruși."Dacă sunt afectate de micro-organisme, obiectele intră la etuvă de mai multe ori", ne-a explicat ex-pertul în etnografie, Maria Magiru. "După tratamentul termic acesta este depozitat în spațiul special amenajat pentru genul respectiv și intră în restaurare în următorii ani, pe măsura urgențelor".Depozitul despre care vorbește doamna director este o mare mân-drie pentru ea. Și pentru Constanța.Ordine pe șineÎntr-o temperatură constantă, menținută de aparatele de aer condiționat, dulapurile imaculate se plimbă pe șine. Unele sunt cu sertare, în care, învelite în pulvotex (material textil de protecție) sunt frumos împăturite traistele sau stau frumos rulate ștergarele. Cuver-turile mari, cojoacele și pieptarele, necesită alt tip de depozitare, ele fiind așezate pe rafturi lungi, împăturite în același pulvotex. Piesele de costum aparținând românilor, aromânilor, turcilor, tătarilor, bulgarilor și lipovenilor sunt puse pe umerașe."Spațiile au fost gândite și făcute pentru textile, fiecare dulap pentru o categorie de obiecte, după dimensiuni. Problema cea mai grea a fost documentarea privind proiectarea pieselor de mobilier. Asta a durat aproximativ un an". Au căutat și au studiat tehnicile de depozitare ale marilor muzee din lume și au reușit să facă proiectul ansamblului de depozitare. "Proiectarea mobilierului pentru depozite se face în funcție de dimensiunile pieselor", ne-a dezvăluit etnograful."Doamna trezorier scoate și cercetează zilnic 30 - 40 de piese. Iar când este necesar, le supune tratamentului. De când avem acest depozit nu mai avem probleme cu moliile."RestauratoriiÎn atelierul în care intră obiecte vechi și ferfenițite și ies ca noi, lucrează trei restauratori atestați.O scoarță mare de doi metri pe patru, obiect de tezaur, este completată de două restauratoare. Acum lucrează la margini, dar era plină de ciupituri cât e ea de lată și de lungă. Au desfășurat-o să ne arate unde au lucrat, dar n-am văzut nimic. Totul e la fel. Uniform. Nou și vechi într-o îmbinare per-fectă. Asta e și arta - să nu se vadă. Lângă ele este o altă scoarță, tot piesă de tezaur, însă la ea lucrează o singură persoană. Prin găurile din material (provocate de molii sau de șoareci), a băgat firele de urzeală, apoi pe cele de băteală și a început să coasă. Cu ațe de grosimea celor vechi. În culori identice obținute prin amestecuri de culori vegetale și multe încercări. Cea mai dificilă muncă după cum ne-o descrie directoarea Maria Magiru.Muzeu model pentru România"Suntem primul muzeu de etnografie din România care a fost dotat cu un asemenea sistem. Am și fost premiați de Ministerul Culturii pentru prote-jarea și conservarea patrimoniului național", ne-a povestit cu mândrie Maria Magiru. "După ce am terminat noi depozitul, am dat proiectele și Muzeului Satului Român, să-și facă și ei unul asemenea".