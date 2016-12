Consiliul Judeţean refuză să predea Teatrul „Oleg Danovski“ Ministerului Culturii

Consiliul Județean refuză să predea Teatrul „Oleg Danovski“ Ministerului Culturii

Ieri, s-a desfășurat ședința de semnare a protocolului de predare-primire prin care Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ (TNOB) trece din subordinea Consiliului Județean Constanța (CJC) în cea a Ministerului Culturii. După aproape cinci ore de discuții, cei din comisia CJC au anunțat că nu vor să semneze protocolul, chiar dacă Ministerul Culturii era dispus să plătească salariile restante din luna septembrie ale angajaților TNOB. O echipă formată din șapte reprezentanți ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național s-a deplasat la Constanța pentru a semna proto-colul de predare-primire, așa cum s-a anunțat oficial printr-un comunicat de presă emis în data de 22 decembrie. Deși Ministerul Culturii își anunțate intenția de a plăti datoriile pe care CJC le are față de angajații TNOB, reprezentanții Consiliului Județean au refuzat să semneze actul prin care, în sfârșit, se descotoroseau de o instituție culturală. Cel care taie și spânzură în cultura constănțeană, Cristian Zgabercea, a avut o intervenție telefonică în cadrul întâlnirii de ieri, directorul TNOB, Daniela Vlădescu, ne-a expus motivul pentru care acesta nu vrea să dea din mână „povara” culturală: „Aflat în vacanță, Zgabercea a spus că nu semnează protocolul, întrucât noi ne-am consumat bugetul pe primul trimestru și de aceea nu ne mai dă bani”. Astfel că Ministerul Culturii se lovește din nou de cerbicia distructivă a Consiliului Județean, care nu vrea să predea teatrul nici în ruptul capului, invocând motive care nu au nicio legătură cu protocolul de pre-dare-primire. „Cei de la Minister au plecat disperați, au bătut atâta drum! O echipă întreagă de la Minister a venit pe vremea asta ca să facă protocolul! Directori de la toate direcțiile, oameni cu responsabilități și care vor să facă posibil transferul! Iar de la Consiliul Județean a venit o echipă care nu a știut ce măsuri să ia și ce să spună. Boacă Mihaela, consilier juridic de la CJC, a fost trimisă special să spună că ea nu semnează, după ce au stat la discuții atâtea ore. A spus că nu poate să semneze, pentru că nu știe ce înseamnă predare-primire și că îi trebuie o instruire specială”, a declarat Daniela Vlădescu. Noi am făcut toate documentele, toate dosarele, totul era în regulă, dar Consiliul Județean nu a vrut să semneze. Ministerul ne achita datoriile, ne-ar fi dat salariile restante, dar, chiar și așa, Consiliul Județean nu a fost de acord”, a precizat directorul TNOB. După numeroase încercări, Teatrul Național de Operă și Balet primește o nouă lovitură din partea Consiliului Județean, care se încăpățânează să lase aproape 150 de oameni fără salarii în pragul Anului Nou.