Consiliul Judeţean Constanţa s-a spălat pe mâini de Festivalul IPIFF

Consiliul Județean Constanța s-a spălat pe mâini de Festivalul IPIFF

Teatrul de Stat a găzduit, miercuri seară, deschiderea oficială a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți IPIFF, eveniment la care au participat personalități din domeniul cinematografiei, precum regizorul Radu Gabrea, dar și apreciatul critic Manuela Cernat, prorectorul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Dinu Tănase, directorul festivalului, a anunțat, la începutul evenimentului, că exact în ziua deschiderii IPIFF reprezentanții Consiliului Județean Constanța i-au comunicat că nu se pot implica în organizare prin asigurarea cazării, așa cum au procedat în anii trecuți. Dezamăgit, dar încrezător că se vor găsi soluții, Dinu Tănase a declarat că festivalul nu va fi anulat, acesta aflându-se chiar în toiul desfășurării: „Poate voi găsi înțelegere pentru rezolvarea acestor probleme. Dar în niciun caz nu se pune problema întreruperii festivalului”, a spus directorul IPIFF. „Ne bazam pe ceva, când am venit aici. Ar fi trebuit să ne anunțe înainte că nu ne vor sprijini”, a precizat Dinu Tănase, la finalul conferinței de presă care a avut loc ieri, la Cityplex. Cristian Zgabercea, directorul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, ne-a declarat că anul acesta nu poate sprijini Festivalul IPIFF în niciun fel. De asemenea, Cristian Zgabercea ne-a spus că, deocamdată, nu există fonduri nici măcar pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, dar că „se fac eforturi” pentru susținerea acestuia. În ciuda problemelor de sponsorizare, gala de deschidere a IPIFF nu a fost lipsită de strălucire, în prima parte a serii, masteranzii UNATC prezentând un excepțional spectacol de coregrafie, muzică și videopro-iecții. Intitulat „Before…The End… After”, spectacolul este un omagiu adus iubirii și privilegiului de a fi în posesia acestui sentiment, fapt pu-ternic sugerat în special prin mișcare. Regia și coregrafia spectacolului au fost realizate de Tünde Baczó. „E un spectacol de nivel internațional, și mă bucur că a fost invitat la acest festival. Producția masteranzilor de la Actorie e o fericită sinteză de coregrafie, actorie și imagine, aflată sub semnul frumuseții”, a spus prof. univ. dr. Manuela Cernat. Prorectorul UNATC a apreciat, de asemenea, inițiativa IPIFF de a aduce în fața publicului producțiile școlilor de film și de a le plasa în competiție: „E onorant pentru acest festival că menține competiția școlilor de film, pentru că în aceste scurtmetraje descoperim viitorul școlilor de film”. În cea de-a doua parte a galei de deschidere, publicul a putut urmări tulburătorul film produs și regizat de Radu Gabrea, „Mănuși Roșii”, o călătorie pe urmele unui student sas, anihilat mintal și fizic în subsolurile securității, în cursa de distrugere a celor care îndrăzneau să gândească. Filmul a fost ecranizat după romanul autobiografic omonim al lui Eginald Schlattner, pastor luteran sas, din județul Sibiu. La finalul proiecției, Radu Gabrea, vădit interesat de reacția publicului, a mărturisit că a fost deosebit de impresionat de tinerii din Ardeal, care i-au spus că, în sfârșit, înțeleg de ce părinților lor continuă să le fie frică. La rândul lui închis de comuniști, timp de nouă luni, Radu Gabrea ne plasează în fața unor imagini acute, reale, ale unei perioade pe care unii au avut ghinionul de a o experimenta, și peste care nu putem trece cu una, cu două, oricât am încerca să ignorăm acea parte abominabilă a istoriei. „Așa era cotidianul, și așa am vrut să-l redau. Trebuie să reflectăm la acei ani și să sperăm că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată”, a spus Radu Gabrea. Regizorul ne-a dezvăluit faptul că, deși inițial, autorul romanului nu a vrut să urmărească filmul care l-ar fi pus față în față cu el însuși, în cele din urmă a acceptat să-l vizioneze, plângând tot timpul proiecției. „Mi-a scris 7-8 scrisori cu impresii. Șocul a fost foarte puternic pentru el”, a afirmat Radu Gabrea. Festivalul IPIFF, ajuns la cea de-a cincea ediție, continuă și azi, cinefilii putând urmări, la Cityplex, Sala 2, următoarele producții: „Copiii Uraniului” (ora 11), „Dacia, dragostea mea” (ora 13), „Memoria de piatră” (premieră oficială, ora 16), „Caravana cinematografică” (ora 18:30) și „WebSiteStory” (oria 21). De asemenea, la Sala 1 pot fi vizionate, de la ora 10 până la 19:30, competițiile școlilor de film, urmând ca de la ora 20 să fie proiectată tragi-comedia „Ierburi sălbatice”. Totodată, IPIFF invită cinefilii la film în aer liber, astăzi, de la ora 22, putând fi vizionat, pe terasa dinspre plajă a hotelului Flora, filmul românesc „Tanti”, pentru ca sâmbătă, 3 iulie, de la aceeași oră, să poată fi urmărit mult-premiatul film „Concertul”, în regia lui Radu Mihăileanu.