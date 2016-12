Congresul internaţional de istorie a presei de la Chişinău

1

8 aprilie, 16:41. Mincu Mazare se face ca uita cand se refera la intrarea lui in politica.A intrat in politica cu ajutorul celui pe care acum il injura. Adica a presedintelui Basescu, care i-a pus pe lista de deputati (pe el si pe un alt ziarist) deoarec

8 aprilie, 16:41. Mincu Mazare se face ca uita cand se refera la intrarea lui in politica.A intrat in politica cu ajutorul celui pe care acum il injura. Adica a presedintelui Basescu, care i-a pus pe lista de deputati (pe el si pe un alt ziarist) deoarece, presedintele Iliescu vroia sa-i dea in judecata. A fost deputat la PD. Inca odata se confirma proverbul."pe cine nu lasi sa moara,nu te lasa sa traiesti".Referitor la faptul ca a avut trei mandate,eu cred ca nu a avut contracandidati, iar oamenii nu s-au dus la vot, mai putin cei cu pachete,gratuitati pe RATC si cei sponzorizati la energie termica. Poate anul acesta va fi altfel si va pleca in Brazilia. DEFINITIV. Citiți mai mult: Mazăre către constănțeni: "Dacă vreți să mă mai alegeți bine, dacă nu iarăși bine" - Partide > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/mazare-catre-constanteni-daca-vreti-sa-ma-mai-alegeti-bine-daca-nu-iarasi-bine-97574.html#ixzz1tAADo4iR EVZ.ro