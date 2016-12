Congres mondial de filosofie a ştiinţei

La Universitatea „Andrei Șaguna”

Congres mondial de filosofie a științei

Ştire online publicată Joi, 15 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult decât un curs festiv pentru studenți și masteranzi din anii terminali, evenimentul de la Universitatea „Andrei Șaguna” a fost unul desfășurat sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR). Prestigioasa instituție academică a fost reprezentată în Aula Magna a universității în primul rând de invitatul de onoare, filosoful Angela Botez, președinte al secției de Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism a AOȘR, care a dat numele său promoției 2014 de psihologi și jurnaliști șaguniști.Senatul Universității „Andrei Șaguna i-a decernat profesorului universitar Angela Botez titlul de Doctor Honoris Causa. La ceremonie, alături de cadrele didactice și studenții UAȘ, au asistat soțul său, Victor Botez, de asemenea membru al AOȘR, prof. univ. dr. Victor Ciupină, președintele filialei Constanța a Academiei Oamenilor de Știință, și președintele Universității „Andrei Șaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, devenit din acest an membru titular al AOȘR, după un stagiu de membru corespondent. Cel care a făcut acest anunț a fost Victor Ciupină, care și-a exprimat satisfacția pentru primirea noului membru: „Este un statut pe deplin meritat de un om care a fondat, a clădit și desăvârșește în continuare această universitate constănțeană, și își aduce totodată contribuția la dezvoltarea științei nu doar în Constanța, ci la nivel național și internațional”.Reuniunea celor patru membri AOȘR la Universitatea „Andrei Șaguna”, care găzduiește filiala Constanța a academiei, a avut și scopul de a perfecta detaliile unei manifestări științifice de prestigiu care urmează a se desfășura în luna octombrie a acestui an. Este vorba despre Congresul mondial „Filosofia științei astăzi: concepte, paradigme și tendințe” organizat de Academia Oamenilor de Știință din România, prin secția coordonată de Angela Botez, Facultatea de Filosofie a Universității București, Uniunea Internațională de Istorie și Filosofie a Științei, prin Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei, și Universitatea „Andrei Șaguna”, ultima pe această listă, dar nu cea din urmă instituție organizatoare, de vreme ce îi revine privilegiul de a oferi locația pentru congres. Manifestarea științifică va avea loc la Constanța, între 13 și 19 octombrie și va cuprinde mai multe secțiuni, mese rotunde și prezentări de cărți, limba de lucru fiind engleza.